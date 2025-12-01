बिहार विधानसभा स्पीकर पद के लिए BJP विधायक प्रेम कुमार ने भरा नामांकन, निर्विरोध जीत तय

बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथग्रहण के साथ शुरू हुआ. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई. शपथग्रहण के साथ ही बीजेपी के विधायक प्रेम कुमार ने स्पीकर के पद के लिए नामांकन भी भरा है. स्पीकर के पद के लिए सिर्फ उन्होंने नामांकन किया है. ऐसे में उनके स्पीकर बनने का रास्ता साफ है. प्रेम कुमार पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रह चुके है.

कौन है प्रेम कुमार

बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार विधानसभा चुनाव में गया शहर सीट से 9वीं बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं. प्रेम कुमार ने पहली बार साल1990 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में जीत भी दर्ज की थी. विपक्ष ने उनके खिलाफ कई उम्मीदवार उतारे मगर कोई उन्हें हरा न सका.

सम्राट चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली

तारापुर विधानसभा सीट से निर्वाचित उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे पहले शपथ ली. उनके बाद उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली, जो लगातार चौथी बार लखीसराय से विधायक हैं. शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों ने प्रोटेम स्पीकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन किया.

मिथिलांचल क्षेत्र से आने वाले कई विधायकों ने मैथिली में शपथ ली, जिनमें मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और अलीनगर से निर्वाचित सबसे कम उम्र की विधायक एवं गायिका मैथिली ठाकुर शामिल हैं. अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ विधायकों तथा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के सदस्यों ने उर्दू में शपथ ली.

कटिहार से भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक तारकिशोर प्रसाद, सोनबरसा से जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक रत्नेश सदा और कुछ अन्य सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ली. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक विष्णु देव पासवान ने अंग्रेजी में शपथ ली.

कई विधायकों ने शपथ लेने के दौरान ‘जय बिहार', ‘जय भारत', ‘बिहार जिंदाबाद', ‘सीमांचल जिंदाबाद' और ‘जय भीम' जैसे नारे लगाए.

नए मंत्रियों ने सबसे पहले शपथ ली, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और अन्य विधायकों ने शपथ ग्रहण किया.