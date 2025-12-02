प्रेम कुमार सर्वसम्मति से बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर

विज्ञापन
बिहार विधानासभा के नए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया है. प्रेम कुमार को नया स्पीकर चुना गया है.

बिहार विधानासभा के नए अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हो गया है. प्रेम कुमार को नया स्पीकर चुना गया है. बता दें कि उन्होंने सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की ओर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं गया शहर से विधायक डॉ. प्रेम कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. नामांकन के दौरान सत्ता पक्ष की एकजुटता स्पष्ट दिखाई दी और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा जनता दल-यूनाइटेड (जद-यू) के वरिष्ठ नेता एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के आनंद माधव सहित राजग के कई मंत्री व विधायक उपस्थित थे. नामांकन प्रक्रिया विधानसभा सचिव के कक्ष में संपन्न हुई थी.

बता दें कि डॉ. प्रेम कुमार बिहार भाजपा के सबसे वरिष्ठ एवं प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं. वह गया शहर से लगातार नौ बार विधायक चुने गए हैं. उनकी वरिष्ठता, अनुभव और संसदीय प्रक्रियाओं पर पकड़ को देखते हुए राजग ने उन पर भरोसा जताया है. नामांकन पत्रों की जांच के बाद विधानसभा के विशेष सत्र में नए अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा मंगलवार को की जाएगी. प्रे‌म कुमार वर्ष 1990 में पहली बार विधायक चुने गए थे और तब से निरंतर जीत दर्ज करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के वरिष्ठ नेताओं में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्हें मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त हैं.

विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर प्रे‌म कुमार ने कहा था कि इस बार 100 से अधिक नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और उन्हें सदन की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि हम प्रथम बार चुने गए विधायकों को प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित और अतारांकित प्रश्न, अल्पसूचना प्रश्न तथा अन्य संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे.

प्रे‌म कुमार ने इस बात पर बल दिया कि विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों, जिलों और राज्य से जुड़े प्रासंगिक प्रश्न पूछने की कला सीखनी होगी, ताकि सदन में सार्थक चर्चा हो सके और जनसमस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से उठाया जा सके. जेपी आंदोलन से राजनीति में आए डॉ. कुमार विभिन्न कालखंडों में दस से अधिक विभागों के मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने बताया कि 2005 में नीतीश कुमार की सरकार में वह पहली बार मंत्री बने. इसके बाद 2010, 2017–2020 और 2020–2024 के बीच भी मंत्री रहे. वर्ष 2015 में वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं.

