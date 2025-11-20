विज्ञापन
कौन हैं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष प्रेम कुमार?

गया से 9वीं बार विधायक बनने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे. गौरतलब है कि प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं.

  • BJP के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनेंगे और लगातार नौवीं बार गया शहर से चुने गए हैं
  • प्रेम कुमार ने 1990 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव जीता था और तब से वो चुनाव नहीं हारे हैं
  • नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं
नई दिल्ली:

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे. हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गया शहर सी 9वीं बार चुनाव जीतकर सदन पहुंचे हैं. 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की थी, उसके बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ हर बार नए-नए उम्मीदवार उतारे लेकिन कोई उन्हें हरा न सका. प्रेम कुमार पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रह चुके है. 

गौरतलब है कि एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली है. आज नीतीश कुमार 10 वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे. इससे पहले बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पटना में बैठक हुई थी जिसमें सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया था. 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक दल की बैठक में नव-निर्वाचित विधायकों ने सम्राट चौधरी को नेता चुना था. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने बताया था कि भाजपा के विधायकों ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना है. यह सर्वसम्मत निर्णय है. बैठक में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सह-पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे.

