भरत तिवारी को एनकाउंटर में कितनी गोली लगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Bharat Tiwari post-mortem Report Update: बिहार के भोजपुर जिले में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) मामले एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. घटना के बाद से ही घटना के बाद से ही लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब मृतक भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Bharat Tiwari post-mortem Report) सामने आई है. आईएएनएस के पास उपलब्ध इस विशेष रिपोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई और एनकाउंटर की थ्योरी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को एक या दो नहीं, बल्कि कुल पांच गोलियां मारी गई थीं.

जांघों और पैरों को बनाया गया निशाना

भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, भरत तिवारी के शरीर के नीचले हिस्से पर एक -दो नहीं बल्कि 5 गोलियां चलाई गई थी.