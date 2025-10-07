हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाला नहीं, शेर की तरह दहाड़ने वाला सीएम चाहिए, तेजस्वी का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला

बिहार की राजनीति में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बयानबाज़ी का दौर तेज हो गया है. इसी बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार को अब “अचेत अवस्था” वाले मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि एक “जागरूक, ऊर्जावान और निर्भीक” नेता की ज़रूरत है जो राज्य की तक़दीर बदल सके.

बिहार के लोग खटारा और जर्जर सिस्टम से छुटकारा चाहते हैं: तेजस्वी

तेजस्वी ने अपने बयान में कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार ने दुख, दर्द और आपदा की अंतहीन यात्रा देखी है. तेजस्वी यादव ने कहा कि “अपराध, बलात्कार, घोटाले, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जनादेश की चोरी और तानाशाही शासन ने बिहार को खोखला कर दिया.” उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के लोग अब इस “खटारा और जर्जर सिस्टम” से छुटकारा चाहते हैं.उन्होंने कहा, “बीस साल से बिहार इन आफ़तों से जूझ रहा है, अब हर नागरिक बदलाव चाहता है. ये मौका फिर से आया है, और इस बार बिहार इसे हाथ से जाने नहीं देगा.”

परिवर्तन के लिए जनता तैयार है: तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और “परिवर्तन” ही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है. तेजस्वी ने सीधे-सीधे नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, “बिहार को ऐसा सीएम चाहिए जो अचेत या मानसिक बीमारियों से ग्रस्त न हो. ऐसा नहीं जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, बल्कि जो बिहार के हक़ के लिए शेर की तरह दहाड़े.”

उन्होंने अपने विज़न की झलक देते हुए कहा कि बिहार को ऐसे नेता की ज़रूरत है जिसकी ललकार से अपराधी थर्राएँ और जिसकी इच्छाशक्ति भ्रष्टाचार को खत्म करने में सक्षम हो. “हम बिहार को ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ युवाओं को रोज़गार मिले, किसानों को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा मिले.”

