विज्ञापन
विशेष लिंक

तीन दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं. उनका यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति तय करने पर केंद्रित है.

Read Time: 3 mins
Share
तीन दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर
  • कोलकाता पहुंचने पर गृह मंत्री शाह का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ
  • बीजेपी कार्यालय में शाह आगामी चुनाव की रणनीति और खामियों पर चर्चा करेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के तीन-दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम को कोलकाता पहुंचे, राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. शाह का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की रणनीति और रुख तय करने पर केंद्रित होगा. जिसके लिए पार्टी की बैठकों, कार्यकर्ताओं के संपर्क कार्यक्रमों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेताओं के साथ समन्वय बैठक सहित एक व्यस्त कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, केंद्रीय गृहमंत्री मशहूर काली मंदिर भी जाएंगे.

शाह का कोलकाता आगमन और BJP नेताओं से मुलाकात

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शाह शाम करीब 7:25 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे. जहां भाजपा की बंगाल इकाई के शीर्ष नेताओं ने उनका स्वागत किया. जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल थे. शाह ने कड़ाके की ठंड के बीच उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे भाजपा समर्थकों का अभिवादन किया. इसके बाद शाह सीधे सॉल्ट लेक के सेक्टर वी स्थित भाजपा कार्यालय की ओर रवाना हुए और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तथा उत्साही समर्थकों के बीच रात करीब 8.05 बजे अपने गंतव्य पहुंचे.

ये भी पढ़ें : गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा- 5 साल में हम असम से चुन-चुनकर खदेड़ देंगे एक-एक घुसपैठिए

भाजपा कार्यालय में बैठक और चुनावी रणनीति पर चर्चा

भाजपा कार्यालय के बाहर जमा हुए लोग 'जय श्री राम' और 'बंचते चाई, भाजपा ताई' (जीना चाहते हैं, इसलिए भाजपा में हैं) के नारे लगा रहे थे. उन्होंने शाह के काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियां भी बरसाईं. BJP के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अमित शाह पार्टी कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक करेंगे. इस बैठक में भाजपा की राज्य इकाई के 26 शीर्ष नेताओं और पार्टी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक शामिल होंगे, जहां राज्य विधानसभा चुनावों के लिए रणनीतिक योजना और उनमें संभावित खामियों को दूर करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है.

संवाददाता सम्मेलन और आरएसएस के साथ बंद कमरे की बैठक

शाह के मंगलवार को कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन करने की भी उम्मीद है. शाह के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करने की भी संभावना है. भाजपा नेता के मुताबिक, केंद्रीय गृहमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक करेंगे. इसके अलावा वह भाजपा के विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ अलग से बैठक करेंगे. शाह अपने प्रवास के दौरान भाजपा की कोर कमेटी की कई बैठकों की अध्यक्षता भी कर सकते हैं. बुधवार को शाह मध्य कोलकाता के थंथानिया काली बाड़ी मंदिर जाएंगे. उसी दिन वह पूर्वी कोलकाता के एक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे.

ये भी पढ़ें : विपक्ष का पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हारना तय, अमित शाह ने कर दी भविष्‍यवाणी

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amit Shah Bengal Visit, BJP Strategy Meeting, Amit Shah In Kolkata, West Bengal Assembly Elections, BJP Organizational Planning, RSS Coordination Meeting, BJP Workers Meet, Kali Temple Visit, BJP Core Committee Meeting, Bengal Election Campaign
Get App for Better Experience
Install Now