बिहार में का बा, बिहार में झूठ बा... पप्पू यादव ने बताया बिहार का यूथ नीतीश से क्यों हैं नाराज

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है. दूसरे चरण में बिहार का सीमांचल इलाके में भी वोटिंग होगी. जहां इन दिनों प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है. पूर्णिया को सीमांचल का सबसे प्रमुख शहर माना जाता है. ऐसे में इन दिनों पूर्णिया में नेताओं की भागदौड़ बढ़ी हुई है. स्थानीय सांसद पप्पू यादव भी चुनाव प्रचार में खासे व्यस्त हैं. इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक बाइक रैली में जाते समय पप्पू यादव ने NDTV से खास बातचीत की. NDTV के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से साथ हुई खास बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि बिहार का यूथ NDA से नाराज हैं. ये सभी महागठबंधन के साथ हैं.

एनडीटीवी से हुई बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि बिहार में क्या है? बिहार में का बा... बिहार में झूठ बा, जात-पात बा, भ्रष्टाचार बा, बाढ़ बा, बीमारी बा, गरीबी बा, अशिक्षा बा.

बिहार का यूथ NDA से नाराज क्यों, पप्पू यादव ने बताया

कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार का यूथ NDA से नाराज है. बिहार बदलाव चाहता है. पप्पू यादव ने कहा कि जनता महागठबंधन के साथ है. 35-40 वर्ष के यूथ महागठबंधन को वोट देना चाहते हैं. इसके पीछे कई परसेप्शन हैं. बिहार में जब पेपर लीक हुआ, BPSC का हंगामा हुआ, छात्र भर्ती परीक्षा के लिए सड़कों पर उतरे तब हमलोग लगातार उनके साथ थे. लेकिन सरकार और प्रशासन लाठी चलवा रही थी.

पप्पू यादव ने कहा कि NDA ने यूथ का भरोसा नहीं जीता. जब भी चुनाव आती है या कोई मुद्दा आता है तब NDA झूठ के अलावे सच का सहारा लेती ही नहीं है. आप केंद्रीय विश्वविद्यालय को ले लीजिए, आप IIT, IIM को ले लीजिए. यूथ की पीस, फ्यूचर के लिए कोई बात हुई ही नहीं.

यह भी पढे़ं - बस डेढ़ घंटा ही सोते हैं पप्पू यादव, फिर करते हैं साधना... पूर्णिया के सांसद ने NDTV को बताया पूरा डे प्लान