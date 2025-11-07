बस डेढ़ घंटा ही सोते हैं पप्पू यादव, फिर करते हैं साधना... पूर्णिया के सांसद ने NDTV को बताया पूरा डे प्लान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तमाम मुद्दों पर दिल खोलकर बातें कीं. राजनीति के इतर पप्पू यादव ने इस दौरान चौंकाने वाली बात बताई कि वह रोजाना सिर्फ डेढ़ घंटा ही सोते हैं.

पप्पू यादव ने बताया कि वह दिन भर काम करने के बाद रात को 3 बजे तक पढ़ते हैं और काम करते हैं. सुबह के 4 बजे बेड पर सोने के लिए जाते हैं और साढ़े पांच बजे साधना के लिए उठ जाते हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या इतने में उनकी नींद पूरी हो जाती है तो पप्पू यादव का कहना था कि सोने के लिए डेढ़ घंटा बहुत है.

पप्पू यादव ने सोने के लिए जाते समय का अपना रुटीन भी बताया. पप्पू ने एनडीटीवी से कहा, "जब बेड पर सोने के लिए जाता हूं तो सोचता हूं कि कल कौन सा काम बच गया जिसे मुझे आज करना है. मुझे किसकी मदद करनी है. कहां लोग परेशान हैं. मुझे कहां जाना है. कौन सी घटना घटी है. मैं ये सोचता रहता हूं."

पप्पू यादव समय-समय पर अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करते नजर आते हैं. खूब पैसे भी बांटते हैं. इस पर जब उनसे सवाल किया गया कि उनके पास इतना पैसा कहां से आता है, तो पप्पू यादव ने इसका भी जवाब दिया.

उन्होंने कहा कि मैं एक जमींदार परिवार से आता हूं. मेरे बाबा ज्यूरी कोर्ट हुआ करते थे. आजादी के बाद 32 साल मुखिया रहे. मेरे पिता मुखिया रहे. हम लोग आनंदमार्गी है. किसी चीज की कमी नहीं है. जब पटना में बाढ़ आई थी तब हमने जमीन बेचकर लोगों में पैसा बांटा था.