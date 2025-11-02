पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, हर तरफ भीड़ ही भीड़, महिलाओं ने उतारी आरती

बिहार के आरा और नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजधानी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया. पीएम मोदी सबसे पहले दिनकर गोलंबर पहुंचे और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया. इसके बाद उन्होंने रोड शो शुरू किया. उनके साथ सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और सांसद रविशंकर प्रसाद भी थे. उन्होंने अपने हाथ में भाजपा का चुनाव चिह्न कमल का निशान भी लिया हुआ था.

सड़कों पर उमड़ पड़ा पूरा शहर

पीएम मोदी के रोड शो के दौरान उनकी एक झलक देखने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उमड़ पड़ा. पीएम मोदी का यह रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू हुआ है, जो गांधी मैदान के निकट उद्योग भवन तक गया. इस दौरान वे नाला रोड, ठाकुरबाड़ी, बारी पथ और बाकरगंज होकर गुजरे. उन्होंने पटना के सभी एनडीए प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा.

‘मोदी जिंदाबाद' से गुंजायमान हुआ पटना

पीएम मोदी के रोड शो शुरू होने के पहले से ही बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे अपने नेता का इंतजार करते दिखे. पटना की सड़कों पर सुरक्षा घेरे के दोनों तरफ अपार जनसमूह नजर आया. जब प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ तो पूरा पटना ‘मोदी जिंदाबाद' और ‘जय श्रीराम' जैसे नारों से गुंजायमान हो गया.

बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सड़कों के किनारे खड़े दिखे

पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया. हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर कैमरे में कैप्चर करने के लिए लालायित दिखा. इस रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सड़कों के किनारे खड़े थे और उनका अभिनंदन कर रहे थे. महिलाएं तो अपने घरों की बालकनी से पीएम की आरती भी उतार रही थी.

रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

लोगों के हाथों में भाजपा के झंडे और पीएम मोदी के कटआउट थे, जिन रास्तों से पीएम गुजरे, उनमें कई स्थानों पर सड़कों के किनारे स्वागत स्टॉल बनाए गए थे, जहां मंच तैयार किया गया था, वहां से लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे. रोड शो को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे. सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की गई थी.