विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: गुवाहाटी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, लोगों से मिले प्यार को ऐसे वापस लौटाया

PM Modi Guwahati Road Show: गुवाहाटी में पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम से एक बात तो साफ हो जाती है कि पूर्वोत्तर और इसका विकास पीएम मोदी और मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: गुवाहाटी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, लोगों से मिले प्यार को ऐसे वापस लौटाया
गुवाहाटी में पीएम मोदी का रोड शो.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद भव्य रोड शो किया.
  • गुवाहाटी की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए उमड़े हुए थे.
  • पीएम मोदी ने अपनी कार के भीतर से ही हाथ हिलाकर आम जनता का अभिवादन
  • किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
गुवाहाटी:

गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन समेत करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी ने एक भव्य रोड़ शो किया. पीएम मोदी अपनी काली बड़ी कार में जैसे ही गुवाहाटी की सड़कों पर निकले उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां उमड़ पड़े. पीएम मोदी ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया. उन्होंने कार के भीतर से ही हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया. इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे. पारंपरिक नृत्य ने पीएम मोदी का दिल जीत लिया.

ये भी पढ़ें- PM मोदी ने किया गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, जानें अंदर है कितना भव्य

पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे थे. वहीं पीएम ने भी वहां उमड़ी भीड़ को निराश नहीं किया. उन्होंने हाथ हिलाकर हर एक का अभिवादन किया. उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि गुवाहाटी के लोगों से मिले इस प्यार से वह किस कदर अभिभूत थे.

गुवाहाटी की सड़कों पर पीएम मोदी का स्वागत

गुवाहाटी में पीएम मोदी के आज के कार्यक्रम से एक बात तो साफ हो जाती है कि पूर्वोत्तर और इसका विकास पीएम मोदी और मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है. बता दें कि पीएम मोदी की कार धीरे-धीरे गुवाहाटी की सड़कों पर आगे बढ़ रही थी. वहीं उनके गार्ड्स कार के दोनों तरफ उनके प्रहरी बने हुए थे. कार के पीछे भी सुरक्षा काफिला चल रहा था.

पीएम मोदी ने किया लोगों का अभिवादन

वहीं सड़क किनारे लगी रेलिंग के उस पार असमिया नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति स्थानीय कलाकार दे रहे थे. इस भव्य स्वागत को देखकर पीएम मोदी भी गदगद नजर आए. वह लगातार हाथ हिलाकर उनके इस प्यार को स्वीकार कर रहे थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pm Modi Guwahati, Pm Modi Guwahati Road Show, PM Modi Road Show, PM Modi Security
Get App for Better Experience
Install Now