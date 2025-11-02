विज्ञापन
NDTV पावरप्ले के मंच पर विकास से लेकर बिहार के भविष्य तक की बात... पढ़ें किसने क्या कहा

जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने NDTV PowerPlay के मंच पर सादे कागज पर लिखकर दिया कि वो न चुनाव से पहले गठबंधन करेंगे और न परिणाम के बाद करेंगे.

Read Time: 5 mins
NDTV पावरप्ले के मंच पर विकास से लेकर बिहार के भविष्य तक की बात... पढ़ें किसने क्या कहा
  • अमित शाह ने कहा कि भारत में Gen-Z आंदोलन संभव नहीं है क्योंकि यहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं
  • पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार के युवा अब रोजगार के अवसर मिलने से राज्य में ही रोजगार कर रहे हैं.
  • प्रशांत किशोर ने कहा कि वे चुनाव से पहले या बाद, किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे और किंगमेकर भी नहीं होंगे
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को राजधानी पटना में एनडीटीवी पावरप्ले का मंच सजा. इसमें गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोज तिवारी, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी, पप्पू यादव, नीतू चंद्रा और उदय शंकर सहित कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और खुलकर अपने विचार रखे. इस दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत में Gen-Z आंदोलन संभव नहीं है. उन्होंने इसकी वजह भी बताई. आइए आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में दिनभर क्या कुछ हुआ और वक्ताओं ने क्या-क्या कहा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में Gen-Z आंदोलन नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि ऐसा आंदोलन यहां हो सकता है तो मैं उन्हें बता दूं कि ये नेपाल नहीं है. भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं. हमारा युवा भी देश के निर्माण में लगा है. मैं नहीं मानता की भारत में इस तरह के किसी आंदोलन की कोई संभावना है.

NDTV पावरप्ले के मंच पर अमित शाह ने बिहार में बीजेपी अपने बल पर चुनाव कब लड़ेगी के सवाल पर कहा कि यूपी में 2017 में 325 सीटें आई थी, फिर भी हम 2022 में अपने साथियों के साथ ही लड़े. हम राजनीतिक रूप से ताकतवर हुए हैं ये जरूरी नहीं है. हमारे लिए जरूरी है अपने साथियों के साथ चलना है. ये बीजेपी की पुरानी नीति है. हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की राजनीति पर विश्वास करते हैं. उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में हम 160 के आसपास सीटे जीतेंगे. बाकि सीटें दूसरे दलों में बटेंगी.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार के लोग अब जॉब क्रिएटर बन रहे हैं. ऐसे कई लोग हैं जो बिहार से बाहर जाने के बाद आज उस मुकाम पर हैं जहां वह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकें. उन्होंने कहा कि अगर बात बेरोजगारी की करें तो आपको परीपेक्ष में देखना पड़ेगा कि पहले इसकी दर क्या थी. आज बिहार में अवसर मिल रहे हैं इसलिए लोग बाहर नहीं जा रहे हैं. आज दूसरे राज्यों में लोगों को लेबर नहीं मिल रहा है. क्योंकि आज यहां का युवा बिहार में रहकर ही अपना रोजगार कर रहा है, यहां रोजगार के साधन बन रहे हैं.

NDTV PowerPlay के मंच पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी पहुंचे तो उनका अंदाज कुछ अलग था. उन्होंने इस मंच पर राजनीति पर अपने विचार रखे वो भी सुरों की सरगम के साथ, हालांकि ये सुर मधुर बिल्कुल नहीं थे, बल्कि कटाक्ष से भरे हुए थे. साफ था बिहार का चुनावी मूड उनकी बातचीत में साफ झलक रहा था, लेकिन वह खेसारी के खिलाफ कुछ नहीं बोले. उन्होंने राहुल गांधी, प्रशांत किशोर पर तंज से भरा गीत सुनाया. वहीं इसके साथ ही वह नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA सरकार के कामकाज की तारीफ भी करते दिखे.

जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी NDTV PowerPlay के मंच पर नजर आए. चुनाव बाद के समीकरणों के सवाल पर प्रशांत किशोर ने सादे कागज पर लिखकर दिया कि वो न चुनाव से पहले गठबंधन करेंगे और न परिणाम के बाद करेंगे. दरअसल, NDTV पावरप्‍ले बिहार के मंच पर NDTV के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने प्रशांत किशोर से कहा कि आप लिखकर दीजिए कि अगर आप किंगमेकर की स्थिति में रहे तो कहीं जाएंगे नहीं. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाएंगे.

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमारी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में NDA आगे बढ़ रही है. बिहार में शिक्षा क्षेत्र में विकास हुआ है. वो हमारे नेता हैं. जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्या वो असली 'सम्राट' होंगे? इस सवाल के जवाब में सम्राट चौधरी ने कहा कि कहां कन्फ्यूजन है, बिहार में कोई पद खाली नहीं है. बिहार के सीएम का बदलाव नीतीश कुमार की इच्छा से ही होगा. पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, वो निभायेंगे. वहीं भोजपुरी स्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने के सवाल पर सम्राट ने कहा कि वो कलाकार हैं, बिहार का गौरव हैं. इसमें दोमत नहीं है.

NDTV PowerPlay के मंच पर पप्पू यादव का अलग अंदाज दिखा. वो कभी गुस्साए तो कभी गुनगुनाए. कभी चिल्लाए तो कभी हंसाए. इसी बीच एंकर ने पूछा कि कई लोग कहते हैं आप गड्डी दिखाते हैं, लेकिन निकालते एक नोट हैं. इस पर पप्पू यादव ने दिलचस्प जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अभी आपको गड्डी दिखा देंगे तो चुनाव आयोग हमसे सवाल पूछेगा. अभी हम गए वैशाली, जहां एक पूरा गांव बाढ़ में कट गया, खाना नहीं खा रहा था, वहां तीन हजार-दो हजार मैंने मदद की. 3 दिनों से किसी के बच्चे भूखे हैं, पप्पू यादव ने मदद कर दी.

अभिनेत्री, निर्माता और समाजसेवी नीतू चंद्रा ने अपने फिल्मी करियर के अलावा सामाजिक और राजनीति मुद्दों पर अपनी राय रखी. उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कभी किसी राजनीति पार्टी ने चुनाव का टिकट ऑफर किया? इस पर दिग्गज एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे लगभग हर पार्टी ने चुनाव का टिकट ऑफर किया है. लेकिन मैं चुनाव आयोग की स्वीप आइकॉन हूं. मुझे अच्छा लगा कि हर पार्टी में युवा नेता हैं और युवा नेता सामने आएं. बिहार का विकास करें.' नीतू ने कहा कि हम पैदा बिहारी हुए थे, हमें बिहार से प्यार है.

बोधि ट्री सिस्टम्स के फाउंडर उदय शंकर ने NDTV पावरप्ले के मंच से बिहार की हालत बदलने को लेकर नेताओं को मंत्र दिए. उन्होंने एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ बातचीत में कहा कि पार्टियों के घोषणा पत्र निष्पक्ष होने चाहिए. कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिन पर सभी दलों की सहमति हो. उन्होंने कहा कि जाति के मुद्दे का एक कानूनी पहलू भी होना चाहिए. बिहार में आर्थिक भविष्य पर भी चर्चा नहीं होती है. उदय शंकर ने कहा कि नेताओं ने जान-बूझकर फैलाया है कि जनता कास्ट के नाम पर वोट देती है.

Bihar Assembly Elections 2025, NDTV Powerplay, Amit Shah, NDTVPowerplay
