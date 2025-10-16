JDU की दूसरी लिस्ट: राजद के बागी चेतन आनंद को भी दिया टिकट, पांच प्वाइंट में जानें सारे समीकरण

जनता दल यूनाइटेड ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी. इस लिस्ट में 44 सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल है. इस तरह से जदयू अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है. जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट में अपने 13 विधायकों पर फिर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है. आइए जानते हैं कि जेडीयू की इस दूसरी लिस्ट की पांच बड़ी बातें क्या हैं.

बीजेपी ने चार सीटें जेडीयू को दीं

जेडीयू की इस लिस्ट में चार नई सीटें शामिल हैं. ये सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के पास नहीं थीं. इसी तरह से जेडीयू ने बीजेपी से कहलगांव सीट ले ली है. वहां से बीजेपी विधायक पवन यादव का टिकट काट दिया गया है. जेडीयू ने कहलगांव से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे सुभानंद मुकेश को उम्मीदवार बनाया है. इसी तरह से रोहतास जिले की काराकाट सीट से महाबली सिंह और अररिया जिले की जोकीहाट से मंजर आलम उम्मीदवार बनाया गया है. इन दोनों सीटों पर 2020 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था. लेकिन उसे जीत नहीं मिली थी. काराकाट पर भाकपा माले और जोकीहाट में एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी.

जेडीयू की इस लिस्ट में 22 उम्मीदवारों को रिपीट किया गया है. ये 22 उम्मीदवार 2020 के चुनाव में भी जेडूयी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर थे. इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी ने 18 सीटों पर नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है.

विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटा

जेडीयू की इस लिस्ट में 15 विधायकों का नाम है. लेकिन पार्टी ने अपने एक विधायक गोपाल मंडल को टिकट नहीं दिया है. मंडल पिछले चुनाव में भागलपुर की गोपालपुर विधानसभा सीट से जीते थे. वो बिहार के चर्चित विधायक हैं. जेडीयू ने जिन 15 विधायकों को टिकट दिया है, उनमें से 13 जेडीयू के टिकट पर जीत कर आए थे. बाकी के दो में से एक बसपा के टिकट पर और एक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी.

जेडीयू के किस विधायक को कहां से मिला टिकट

जेडीयू ने अपने विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह को वाल्मीकिनगर, शालिनी मिश्रा को केसरिया, सुधांशु शेखर को हरलाखी, मीणा कामत को बाबूबरही, शीला मंडल को फुलपरास, अनिरुद्ध यादव को निर्मली, रामविलास कामत को पिपरा, विजेंद्र प्रसाद यादव को सुपौल, लेशी सिंह को धमदाहा, ललित नारायण मंडल को सुल्तानगंज, जयंत राज को अमरपुर, मनोज यादव को बेलहर, पंकज मिश्रा को रून्नीसैदपुर और विजय सिंह निषाद को बरारी से टिकट दिया है.

बसपा से आए जमा खान को भी मिला टिकट

जेडीयू की इस लिस्ट में जमा खान का नाम भी शामिल है. वो 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीते थे. उन्होंने बीजेपी के बृज किशोर बिंद को 25 हजार से अधिक वोटों के अंतर से हराया था. बाद में बसपा छोड़कर जदयू में शामिल हो गए थे. नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया था. वो नीतीश कैबिनेट में एक मात्र मुस्लिम मंत्री थे. पिछले चुनाव में जेडीयू ने 10 मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे. लेकिन कोई जीत नहीं पाया था.

निर्दलीय और राजद के बागी को भी दिया टिकट

इस लिस्ट में जमुई जिले की चकाई सीट के निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का भी नाम शामिल है. साल 2020 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय के रूप में जीता था. इस बार उन पर जेडीयू ने भरोसा जताया है. सुमित ने 2020 के चुनाव में राजद की सावित्री देवी को मात दी थी. इसी तरह से जेडीयू की लिस्ट में राजद के बागी विधायक चेतन आनंद का नाम भी शामिल है. वो 2020 में राजद के टिकट पर शिवहर से जीता था. लेकिन बाद में बगावत कर दी थी. वो माफिया डान रहे आनंद मोहन और जेडीयू से शिवहर की सांसद लवली आनंद के बेटे हैं.

