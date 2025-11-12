बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार- बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या? VoteVibe के एग्जिट पोल में आया सामने...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर वोट वाइब्स ने भी एक्जिट पोल किया. इनमें सीएम का पसंदीदा चेहरा से लेकर किस दल या गठबंधन को कितने वोट शेयर मिले जैसे तमाम पहलुओं का खंगाला गया. मंगलवार को आए अन्य एग्जिट पोल की तरह ही वोट बाइब्स के सर्वे में भी एनडीए गठबंधन को सर्वाधिक 125 से 145 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं, जबकि महागठबंधन को 95 से 115 सीटों के मिलने की संभावना जताई गई है. वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी वोट बाइब्स ने 0 से 2 सीटें दी हैं. इस एग्जिट पोल में जिस एक अहम पहलू की पड़ताल की गई है वो है "लोगों ने किन मुद्दों पर अपने वोट डाले."

सैंपल साइज और किन लोगों के बीच किया सर्वे

वोट वाइब्स ने यह सर्वे 20 हजार लोगों के सैंपल साइज पर किया, जिसमें 80 फीसद %ग्रामीण और 20 प्रतिशत शहरी आबादी का मत लिया गया है. वहीं इस सर्वे में जाति समीकरणों का ध्यान रखते हुए 45% ओबीसी, 20% अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, 20% मुसलमान और 15% सामान्य वर्ग को रखा गया है.

वहीं इसने जिन लोगों के बीच सर्वे किया उनमें 60 फीसद पुरुष तो 40 प्रतिशत महिलाएं हैं, वहीं पहली बार के मतदाताओं समेत 18 से 24 आयुवर्ग के लोगों को युवाओं में चिह्नित किया गया है.

कौन कौन से मुद्दे पर किए गए सर्वे?

वोट वाइब्स के सर्वे में छह अहम मुद्दों पर पड़ताल की गई. इसमें सबसे अव्वल रहा बेरोजगारी. वहीं महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था, विकास के मुद्दे, जाति और सांप्रदायिक तनाव और महिलाओं के खिलाफ अपराध वो मुद्दे रहे जिस पर वोट वाइब्स ने बिहार के मतदाताओं के बीच सर्वे किया.

बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा

मतदान के बहुत पहले से यह लगातार बताया जा रहा था कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और युवा इसी मुद्दे पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इस सर्वे में भी यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि चुनाव में मत डालने वाले 73.6 फीसद युवाओं ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना. 58.9 फीसद बिहार की महिला मतदाता भी बेरोजगारी को ही यहां सबसे बड़ा मुद्दा मानती हैं. कुल मिलाकर 63.2% बिहार के मतदाता बेरोजगारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं.

बिहार में महंगाई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा

बेरोजगारी के बाद बिहार में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई तो तीसरे पायदान पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था रहा. जहां महंगाई के मुद्दे पर 10.3 फीसद लोगों ने मतदान किए वहीं महंगाई को 11.4 फीसद महिलाएं सबसे बड़ा मुद्दा मानती हैं. इसी तरह भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी बिहार की 9.5 फीसद महिलाओं ने अपने वोट डाले. जबकि युवाओं के बीच 9.3% लोगों ने महंगाई तो केवल 5.3% युवाओं ने भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था को बड़ा मुद्दा माना.

बिहार में और कौन-कौन से मुद्दे?

इसी तरह विकास का मुद्दा भी अहम है. इसे राज्य में चौथा सबसे बड़ा मुद्दा माना गया है और 6.2% महिलाओं ने इसी मुद्दे पर अपने वोट डाले हैं तो कुल 5.7% वोट इस मुद्दे के आधार पर डाले गए.

कहा जाता है कि बिहार जाति के आधार पर वोट डालता है लेकिन वोट वाइब्स के सर्वे में कुल 4 फीसद लोगों ने ही इसे सबसे बड़ा मुद्दा माना. वहीं केवल 2.3% युवा ही मानते हैं कि जाति और सांप्रदायिक तनाव यहां बड़े मुद्दे हैं.

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर केवल 3.5% महिलाओं ने वोट डाले तो राज्य के कुल 2.8% लोगों ने इसे अहम मुद्दा माना.