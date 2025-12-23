बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, ट्रेन इंजन में टकराया ट्रैक्टर, 500 मीटर तक घसीटा

बिहार के भोजपुर जिले में मंगलवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बचा. आरा से सासाराम जा रही पैसेंजर ट्रेन और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर का इंजन ट्रेन के इंजन में फंस गया और ट्रेन उसे करीब 500 मीटर तक घसीटते ले गई.

कैसे हुई घटना?

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह पैसेंजर ट्रेन (संख्या: 63369) अपने निर्धारित समय पर आरा से सासाराम के लिए रवाना हुई थी. जैसे ही ट्रेन पटना-मुगलसराय रेलखंड के बीच उदवंतनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची, वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर उसकी चपेट में आ गया.

चश्मदीदों के मुताबिक, ट्रैक्टर चालक लापरवाही बरतते हुए रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रेन वहां आ पहुंची. जोरदार टक्कर के बाद ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ट्रेन के इंजन में फंस गया. लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन रुकते-रुकते ट्रेन ट्रैक्टर को काफी दूर तक घसीट ले गई.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी

टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि ट्रेन के भीतर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया. लोग डर के मारे चीखने-चिल्लाने लगे और अपनी जान बचाने के लिए सीटों से उठकर भागने लगे. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री या रेलकर्मी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.

घंटों बाधित रहा रेल परिचालन

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची. ट्रैक्टर का हिस्सा इंजन में इस कदर फंस गया था कि उसे निकालने में रेलवे कर्मचारियों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान आरा-सासाराम रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन कुछ समय के लिए बाधित रहा. ट्रैक्टर को हटाने और ट्रैक की जांच करने के बाद ही रेल सेवा दोबारा बहाल की जा सकी.