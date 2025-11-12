विज्ञापन
बिहार की जनता का नीतीश कुमार को CM का चेहरा मानने से इनकार, एग्जिट पोल में किसने पछाड़ा

वोट वाइब्स के एग्जिट पोल में सीएम फेस के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से पिछड़ गए हैं. हालांकि दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक का नहीं है. सीएम पद पर तेजस्वी यादव को 35.2 फीसदी और नीतीश कुमार को 33.4 फीसदी मतदाता देखना चाहते हैं.

नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान मंगलवार को हुआ. पहले चरण का मतदान छह नवंबर को हुआ था.  चुनाव आयोग के मुताबिक दोनों चरणों को मिलाकर 66.91 फीसदी मतदान हुआ.इस बार बिहार के चुनाव में 2,616 उम्मीदवार उतरे हैं.मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच है. चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन  सुराज ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की. चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी वोट वाइब्स ने एक एग्जिट पोल किया. आइए हम आपको बताते हैं कि इसके सर्वे में सीएम पद के चेहरों में किसका प्रदर्शन कैसा रहने की उम्मीद जताई गई है. एग्जिट पोल में महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, एनडीए की ओर से निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया.

सीएम पर किसे देखना चाहता है बिहार

इस एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को 35.2 फीसदी, नीतीश कुमार को 33.4 फीसदी और प्रशांत किशोर को 9.3 फीसदी लोगों ने पसंद किया. इनके अलावा महागठबंधन और एनडीए के अन्य नेताओं को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया है. लेकिन इन दोनों गठबंधन से  किन दूसरे नेताओं को सीएम पद का चेहरा बताया गया है, उनका नाम वोट वाइब्स ने नहीं दिया है. एनडीए के दूसरे नेताओं को सीएम फेस के लिए 15.8 फीसदी लोगों ने पसंद किया. वहीं महागठबंधन की ओर से सीएम फेस के अन्य नेताओं को 6.3 फीसदी लोगों ने पसंद किया. अगर नीतीश और एनडीए के अन्य नेताओं को मिले समर्थन को मिला दें तो सीएम फेस के चेहरे पर एनडीए का पलड़ा भारी है. 

महिला-पुरुषों में नीतीश-तेजस्वी की दीवानगी

अगर हम इसे महिलाओं-पुरुषों के पंसद के रूप में देखें तो नीतीश कुमार 27.4 फीसदी पुरुषों और 40.3 फीसदी महिलाओं ने सीएम फेस के रूप में पंसद किया. इसी तरह से तेजस्वी यादव को 31 फीसदी महिलाओं और 39.5 फीसदी पुरुषों ने पसंद किया. वहीं युवाओं  में सीएम फेस पर नीतीश को 30.3 फीसदी और तेजस्वी को 40.9 फीसदी युवा सीएम के रूप में देखना चाहते हैं. इसी तरह से प्रशांत किशोर को 10.1 फीसदी महिलाएं और 9.3 फीसदी युवा सीएम फेस के रूप में पसंद किया.  वोट वाइब्स के मुताबिक युवाओं में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता अधिक थी.

कितने लोगों में किया एग्जिट पोल

वोट वाइब्स ने अपना एग्जिट 20 हजार मतदताओं के बीच किया है. इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 80 फीसदी और शहरी क्षेत्र के 20 फीसद मतदाता हैं. वहीं अगर महिला-पुरुष मतदाताओं की बात करें तो एग्जिट पोल में शामिल मतदाताओं में 60 फीसदी पुरुष और 40 फीसदी महिलाएं थीं.एग्जिट पोल में शामिल मतदाताओं में सामान्य वर्ग के 15 फीसदी, मुस्लिम मतदाता 20 फीसदी, एससी-एसटी वर्ग के 20 फीसदी और ओबीसी वर्ग के 45 फीसदी मतदाता शामिल थे.

Tejashwai Yadav, Nitish Kumar, Prashant Kishore, Bihar Election 2025
