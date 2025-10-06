विज्ञापन
Bihar Election 2025 Full Schedule: बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल, दो चरणों में वोटिंग, 14 नवंबर को काउंटिंग

Bihar Chunav Date: 2020 विधानसभा चुनाव में तीन राउंड में वोटिंग हुई थी, जबकि 2015 में पांच, और 2010 में छह राउंड में मतदान हुआ था. इस बार दो चरण में वोटिंग होनी है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, राज्य में दो चरणों में होगी वोटिंग
  • पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को
  • 14 नवंबर को 243 सीटों के लिए जनता का फैसला सबके सामने आएगा
नई दिल्ली:

Bihar Elections Date: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. राज्य में इस बार दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण की वोटिग 06-11-25 होनी है जबकि दूसरे चरण की वोटिंग  11-11-25 को होगी. मतगणना 14 नवंबर को होगी. साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की टीम बीते सप्ताह पटना पहुंची थे और तैयारियों का जायजा लिया था. 

चुनावों की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जेडीयू ने राज्य में एक चरण में चुनाव कराने की मांग की थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने इस बार राज्य में दो चरणों में चुनाव करने का ऐलान किया है. पहले चरण में कुल 121 सीटों पर वोटिंग होगी वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. 

पहले चरण का चुनाव
नोटिफिकेशन की तारीख10-10-25
नामांकन की तारीख17-10-25
नामांकन पत्रों की जांच18-10-25
नाम वापस लेने की अंतिम तारीख20-10-25
पहले चरण की वोटिंग की तारीख06-11-25
काउंटिंग14-11-25

अब जान लीजिए दूसरे चरण के चुनाव की तारीखें 

दूसरे चरण का चुनाव
नोटिफिकेशन की तारीख13-10-25
नामांकन की तारीख 20-10-25
नामांकन पत्रों की जांच21-10-25
नाम वापस लेने की अंतिम तारीख23-10-25
दूसरे चरण की वोटिंग की तारीख11-11-25
काउंटिंग14-11-25
 
राज्य में राजनीतिक दलो की तैयारी पूरी

बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा करने के बाद 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी है. इसके साथ ही, राज्य में चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है. उसी दिन, सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपियां सौंप दीं. इसके बाद आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और जिलेवार जानकारी जुटाई, साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम भी शुरू कर दिया है. 

कम चरणों में वोटिंग 

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही, एनडीए (NDA) और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर मंथन तेज हो गया है. आने वाले एक-दो दिनों में एनडीए और महागठबंधन अपने कैंडिडेट का ऐलान कर सकते हैं. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

Bihar Elections, Bihar Elections 2025, Bihar Chunav 2025, Bihar Elections Dates, Election Commission
