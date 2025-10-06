Bihar Election 2025 Full Schedule: बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल, दो चरणों में वोटिंग, 14 नवंबर को काउंटिंग

Bihar Elections Date: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. राज्य में इस बार दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण की वोटिग 06-11-25 होनी है जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 11-11-25 को होगी. मतगणना 14 नवंबर को होगी. साथ ही कुछ राज्यों में उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग की टीम बीते सप्ताह पटना पहुंची थे और तैयारियों का जायजा लिया था.

चुनावों की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जेडीयू ने राज्य में एक चरण में चुनाव कराने की मांग की थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने इस बार राज्य में दो चरणों में चुनाव करने का ऐलान किया है. पहले चरण में कुल 121 सीटों पर वोटिंग होगी वहीं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.

पहले चरण का चुनाव नोटिफिकेशन की तारीख 10-10-25 नामांकन की तारीख 17-10-25 नामांकन पत्रों की जांच 18-10-25 नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 20-10-25 पहले चरण की वोटिंग की तारीख 06-11-25 काउंटिंग 14-11-25

अब जान लीजिए दूसरे चरण के चुनाव की तारीखें

दूसरे चरण का चुनाव नोटिफिकेशन की तारीख 13-10-25 नामांकन की तारीख 20-10-25 नामांकन पत्रों की जांच 21-10-25 नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 23-10-25 दूसरे चरण की वोटिंग की तारीख 11-11-25 काउंटिंग 14-11-25



राज्य में राजनीतिक दलो की तैयारी पूरी

बता दें कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा करने के बाद 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी है. इसके साथ ही, राज्य में चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है. उसी दिन, सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपियां सौंप दीं. इसके बाद आयोग ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और जिलेवार जानकारी जुटाई, साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण का काम भी शुरू कर दिया है.

कम चरणों में वोटिंग

चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही, एनडीए (NDA) और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे और उम्मीदवारों पर मंथन तेज हो गया है. आने वाले एक-दो दिनों में एनडीए और महागठबंधन अपने कैंडिडेट का ऐलान कर सकते हैं.