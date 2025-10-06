NDA vs महागठबंधन: कितने चरणों में बिहार चुनाव, कब मतदान? चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान

Bihar Election Date Announcement: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग सोमवार शाम को 4 बजे कर सकता है. निर्वाचन आयोग ने शाम को प्रेस कान्फ्रेंस कर सकता है. बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले दो दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी. इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होनी है. इसके साथ ही यह साफ होगा कि बिहार चुनाव कितने चरण में होगा और मतदान की तारीख कब होगी.बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इस समयसीमा से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी. बिहार चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई थी, जिसको लेकर काफी होहल्ला मचा था.

Bihar Election Dates: बिहार चुनाव की खास बातें

सीईसी ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति तय करें और फॉर्म 17सी तक मतदान प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहें.बिहार चुनाव में इस बार वोटर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कर दी गई है. वोटर्स को मोबाइल फोन रखने की छूट मिलेगी. ईवीएम पर बड़े अक्षरों में मतदाताओं का नाम होगा और उनकी रंगीन तस्वीर होगी.

बिहार चुनाव के दौरान वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा.मतदाताओं और उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी सभी सूचना एक ही स्थान पर मुहैया कराई जाएगी. बूथ से 100 मीटर की दूरी तक प्रत्याशी अपने एजेंट को तैनात कर सकेंगे. बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर 100 फीसदी वेबकास्टिंग होगी, ताकि निगरानी सही ढंग से की जा सके. ईवीएम पर सीरियल नंबर भी बड़े अक्षरों में होगा.

NDA में किसे कितनी सीट? धर्मेंद्र प्रधान की ललन, मांझी, कुशवाहा के साथ ताबड़तोड़ बैठक, फॉर्मूला तय

NDA में सीटों के बंटवारे पर बैठक

बिहार चुनाव के पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. रविवार को BJP चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ ललन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने सीटों की साझेदारी पर बैठक की. माना जा रहा है कि 243 सीटों में से 203 बीजेपी और जेडीयू के बीच बंटेंगी. जबकि 40 सीटों का बंटवारा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की पार्टी के बीच होगी.

बिहार चुनाव: कांग्रेस के नए दांव से क्या फंसेगा पेंच, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कैसे बनेगी बात?

महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर मंथन

राजद में भी सीटों के बंटवारे को लेकर 5 अक्टूबर को आरजेडी महासचिव तेजस्वी यादव के घर पर बैठक हुई. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वाम दलों और अन्य घटक दलों के नेता शामिल हुए. कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी सीटें घटकर 50-55 रह सकती हैं. कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2020 में सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी. जबकि लेफ्ट पार्टी ने 19 सीटें जीती थीं. ऐसे में सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई एमएल इस बार सीटें बढ़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं. विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, हेमंत सोरेन की झामुमो और पशुपति पारस को भी गठबंधन दलों में सीटों के साथ हिस्सेदारी दी जानी है.