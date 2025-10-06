बिहार में कब-कब कितने चरणों में हुआ विधानसभा चुनाव, जानें 1952 से 2020 तक पूरा लेखाजोखा

Bihar Election Dates announcement: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा सोमवार को चुनाव आयोग प्रेस कान्फ्रेंस में करने वाला है. हालांकि सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात की है कि क्या चुनाव दो चरणों में होंगे या उससे अधिक. बिहार की बात करें तो वहां छह चरणों में भी मतदान हो चुका है. बिहार विधानसभा के 1952 से अभी तक 73 सालों के इतिहास में चुनाव 1 से लेकर छह चरणों में कराए गए हैं. 1969 में पहली बार बिहार में मध्यावधि चुनाव काराय गया था. तब एक ही दिन एक चरण में वोटिंग कराई गई थी. वर्ष 1980 और 1990 की बात करें तब भी एक चरण में मतदान कराया गया. बिहार में 5 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव कराए गए हैं.

बिहार का पहला विधानसभा चुनाव

बिहार में पहला आम चुनाव 1952 में 21 दिनों तक चला था और 4 से 24 जनवरी के बीच वोटिंग कराई गई थी. वहीं 1957 में वोटिंग 25 फरवरी से 12 मार्च के मध्य 16 दिनों में हुआ था. चुनाव आयोग ने 9 फरवरी 1969 को पूरे बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान मतदान संपन्न कराया था. 1980 में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 31 मई और 27 फरवरी 1990 को भी एक चरण में मतदान कराया गया था.1962 में मतदान 4 चरणों में 18, 21, 23 और 25 फरवरी को कराया गया था. वर्ष 1967 में मतदान चार दिनों में 15, 17, 19 और 21 फरवरी को 4 फेज में मतदान कराया गया था.तब लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी एक साथ हुआ था.

5 बार राष्ट्रपति शासन

बिहार में 1969, 1972, 1977, 1980 और अक्टूबर 2005 में विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन के दौरान कराए गए. बिहार में 1968 से 1980 तक करीब दो साल राष्ट्रपति शासन रहा.

वर्ष 2005 में त्रिशुंक विधानसभा

बिहार में 2005 में फरवरी में विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया. राष्ट्रपति शासन के दौरान अक्टूबर और नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव कराया गया.

कब कितने चरण में मतदान

1952

बिहार चुनाव में 21 दिनों में 4 से 24 जनवरी तक वोटिंग



1957

बिहार चुनाव में 16 दिनों में 25 फरवरी से 12 मार्च



1962

बिहार चुनाव 4 चरणों में, 18, 21, 23 और 25 फरवरी को मतदान



1967

बिहार में चार चरणों में 15, 17, 19 व 21 फरवरी को



1969

में एक ही दिन में 9 फरवरी को संपन्न हुआ



1972

बिहार चुनाव में 4 चरणों में 5, 7, 9 और 11 मार्च को वोटिंग



1977

बिहार चुनाव में 3 चरणों में 10, 12 तथा 14 जून को मतदान



1980

बिहार विधानसभा चुनाव में 1 दिन 31 मई को मतदान कराया गया



1985

बिहार चुनाव में 2 चरणों में दो और पांच मार्च को वोट



1990

बिहार में 27 फरवरी को एक चरण में वोट



1995

बिहार में 5 चरणों में 11, 15, 21, 25 और 28 मार्च को वोटिंग



2000

बिहार में तीन चरणों में 12, 17 और 22 फरवरी को वोटिंग



2005 फरवरी

फरवरी में 3 चरणों में 3, 15 और 23 फरवरी को मतदान



2005 अक्टूबर

चार चरणों में 18 और 26 अक्टूबर के बाद 9 और 13 नवंबर को



2010

6 चरणों में 21, 24 और 28 अक्टूबर के साथ 1, 9 और 20 नवंबर को वोटिंग



2015

पांच चरणों में 12, 16 और 18 अक्टूबर के साथ 1 और 5 नवंबर को वोटिंग



2020

बिहार में तीन चरणों में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को मतदान हुआ