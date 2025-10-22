विज्ञापन
Bihar News: महिला ने तलवार से किया हमला, बिहार में समोसा के कारण बुजुर्ग की चली गई जान!

मामले को सुलझाने के लिए 65 साल के चंद्रमा यादव अपने ही गांव के लोगों से बात करने गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये विवाद इतना बड़ा हो जाएगा कि उनकी जान ही चली जाएगी.

Bihar News: महिला ने तलवार से किया हमला, बिहार में समोसा के कारण बुजुर्ग की चली गई जान!
मृतक चंद्रमा यादव के परिजन
  • भोजपुर जिले के लोकोडीहरी गांव में मामूली समोसे के विवाद ने 65 वर्षीय किसान चंद्रमा यादव की जान ले ली
  • विवाद में महिला ने तलवार से चंद्रमा यादव के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई
  • घायल किसान को पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीन दिन बाद उनकी मृत्यु हुई
आरा:

बिहार के भोजपुर जिले में एक समोसे के कारण बुजुर्ग की जान चली गई. जिले के चौरी थाना इलाके के लोकोडीहरी गांव में एक बच्चा समोसा लेने दुकान पर गया था. वहीं पर उसकी बच्चों से कुछ बहस हो गई. कुछ बच्चों ने उसके समोसे ले लिए और उसके साथ मारपीट की. 65 साल के बुजुर्ग चंद्रमा यादव इसे बच्चों का मामला देख समोसे के दुकान पर पहुंचे ताकि बच्चों को समझाया जा सके. वहां उन्होंने अपने गांव के लोगों से बात करनी शुरू कर दी. लेकिन मामला बहस तक पहुंच गई.

65 साल के यादव को ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि विवाद इतना बढ़ जाएगा कि उसकी जान ही चली जाएगी. जब वो घटना की जानकारी के लिए पड़ोस के घर में पहुंचे. उस घर की महिला से उनका विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि महिला ने घर से तलवार निकाल ली. तलवार यादव के सिर में लगी और वो बुरी तरह घायल हो गए. इस घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही घायल के परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. 

तीन दिनों तक यादव अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे. लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और तीसरे दिन उनका निधन हो गया. इस हत्या के बाद पुलिस भी हरकत में आई है. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों को शव सौंप दिया गया है. घटना के बाद गांव के आक्रोशित लोगों को समझाकर पुलिस ने शांत कराया है. दूसरी तरफ घटना को अंजाम देने वाली महिला को पुलिस लगातार खोज रही है. अभी तक पुलिस को आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई है. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है. 

भोजपुर से सैयद मिराज की रिपोर्ट 

