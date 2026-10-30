मामा के घर फंदे से लटकी मिली 20 साल की सलोनी; पिता बोले- 2 साल पहले नाना की हत्या हुई, अब बेटी को भी मार डाला

- मामा के घर फंदे से लटकी मिली BA छात्रा सलोनी, पिता ने मर्डर का जताया शक, लगाए गंभीर आरोप
- 2 साल पहले नाना की हुई थी हत्या, अब नातिन की संदिग्ध मौत से सनसनी
- छात्रा की मौत पर FSL जांच शुरू, हत्या या आत्महत्या में उलझी गुत्थी
बिहार में पश्चिम चंपारण के साठी थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. राय बरवा गांव स्थित अपने मामा के घर में सलोनी कुमारी का शव छत की कड़ी से फंदे के सहारे लटका मिला. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मृतका के पिता ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया है. उन्होंने दो वर्ष पहले हुई सलोनी के नाना की हत्या, जमीन विवाद और मुकदमा वापस लेने के लिए मिल रही कथित धमकियों को इस घटना से जोड़ते हुए कई लोगों पर संदेह जताया है.
मामा के घर में मिला शव, नानी ने देखा सबसे पहले
NDTV को प्राप्त जानकारी घटना साठी थाना क्षेत्र के राय बरवा गांव के वार्ड संख्या-4 की है. यहां 20 वर्षीय सलोनी कुमारी का शव उसके मामा के घर में छत की कड़ी से फंदे के सहारे लटका हुआ मिला. मृतका की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के पलनवा थाना क्षेत्र के आनंदीगंज बेलवा निवासी अरुण कुमार की पुत्री सलोनी कुमारी के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सलोनी एमजेके कॉलेज में बीए पार्ट-3 की छात्रा थी. उसकी असामयिक मौत से परिवार और गांव में शोक का माहौल है.
पिता ने लगाया हत्या का आरोप
मृतका के पिता अरुण कुमार ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है. उनका आरोप है कि करीब दो वर्ष पहले जमीन हड़पने की नीयत से उनकी बेटी के नाना बैद्यनाथ शाह की हत्या कर दी गई थी.
अरुण कुमार ने विनय कुमार, शिवनाथ शाह, कन्हैया शाह और नितेश कुमार समेत अन्य लोगों पर शक जताया है.
जमीन विवाद से जोड़ रहे परिजन
परिजनों का कहना है कि बैद्यनाथ शाह की इकलौती संतान उनकी बेटी थी और उनका कोई पुत्र नहीं था. सलोनी अक्सर अपने नाना-नानी के घर रहती थी और नानी की देखभाल भी करती थी. इसी कारण परिवार इस घटना को पुराने जमीन विवाद से जोड़कर देख रहा है. पिता का दावा है कि परिवार को पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं.
पुलिस और एफएसएल टीम जुटी जांच में
घटना की सूचना मिलने के बाद साठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया. घटनास्थल पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने साक्ष्य जुटाने का काम किया. पुलिस घटनास्थल से मिले सभी तथ्यों की जांच कर रही है.
उन्होंने कहा कि परिजनों से प्राप्त आवेदन और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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