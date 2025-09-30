बेगुसराय का दुर्गा पूजा पंडाल बना आर्कषण का केंद्र, महिषासुर की जगह कराया ट्रंप का वध

इस वक्त पूरे देश में दुर्गा उत्सव की धूम है, जगह-जगह दुर्गा पूजा पंडालों को सजाया गया है. लेकिन बिहार के बेगूसराय में अनोखी थीम वाले दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है, जहां मां दुर्गा महिषासुर की जगह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वध कर रही हैं. इस थीम के पीछे की वजह अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए टैक्स को बताया जा रहा है. श्रद्धालुओं का मानना है कि यह प्रतिमा अमेरिका की नीतियों के खिलाफ एक संदेश है और मां दुर्गा का अवतार अत्याचारियों का वध करने के लिए होता है.

माता के हाथों क्यों करा रहे ट्रंप का वध

दुर्गा पूजा समिति विष्णुपुर के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद का कहना है कि पृथ्वी पर जब-जब अत्याचार हुआ है, तब-तब किसी न किसी रूप में माता का अवतार होता है और वह अत्याचारियों का वध करती हैं, सुख समृद्धि का वरदान देती है. इस बार हमने महिषासुर के जगह पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिमा बनाई है. ये इसलिए किया कि अमेरिका जितना भी समान बनाता है, उसे पर अधिक से अधिक टैक्स लगाकर भारत भेजा जाता है. यहां जो भी समान बिकता है वह अधिकतम दाम पर बिकता है. अधिक टैक्स से लोग परेशान हैं. इसलिए हम महिषासुर के बदले ट्रंप का वध माता के हाथों करवा रहे हैं.

पंडाल में आने वाले लोगों ने क्या कहा

पूजा करने आए श्रद्धालु गौतम राम ने बताया कि हिंदुस्तान में जब-जब अत्याचार बढ़ा है तो मां भगवती सामने आई है. देश में बिकने वाले जरूरी सामानों पर टैक्स लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अत्याचार किया है. अभी वीजा पर टैक्स बढ़ा दिया, इसलिए हम लोग महिषासुर के बदले डोनाल्ड ट्रंप का वध माता के हाथों करवा रहे हैं. वहीं श्रद्धालु, समीक्षा ,हिमांशु कुमार और उत्सव आनंद ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार वीजा सहित देश के महत्वपूर्ण सामानों पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया है. पहले दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया, इस बार दुर्गा माता डोनाल्ड ट्रंप का नाश करने के लिए पंडाल में पधारी है.

ट्रंप के टैरिफ से परेशान लोग

डोनाल्ड ट्रंप का वध करते हुए माता के स्वरूप प्रतिमा से लगता है कि ट्रंप इंडियन पर अत्याचार कर रहा है और साथ ही वे कहते हैं कि हमारे यहां के लोग ट्रंप का बहुत सपोर्ट करते थे. लेकिन ट्रंप ने दवाई सहित कई चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया. इसी का विरोध स्वरूप डोनाल्ड ट्रंप का वध करती हुई प्रतिमा स्थापित की गई है. वीजा और दवा सहित अन्य सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया, जो की परेशानी का कारण है. फिलहाल महिषासुर के बदले ट्रंप का वध करती प्रतिमा चर्चा का विषय बना है.

