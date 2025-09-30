पटना में 1.63 लाख, मुजफ्फरपुर में 88 हजार... बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में कहां कितने वोटर बढ़े, जानें

बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन रिवीजन (SIR) के बाद फाइनल वोटर लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई. मतदाता सूची को चुनाव आयोग की बेवसाइट पर जाकर देखा जा सकता है. इस अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक, पटना जिले में 1 लाख 63 हजार 600 मतदाता बढ़े हैं. ड्राफ्ट रोल में 46 लाख 51 हजार मतदाताओं के नाम थे, वहीं फाइनल वोटर लिस्ट में 48 लाख 15 हजार 694 मतदाताओं के नाम हैं.

मुजफ्फरपुर में कहां कितने वोटर बढ़े?

इसी तरह मुजफ्फरपुर जिले में भी वोटरों की संख्या बढ़ी है. मुजफ्फरपुर जिले में फाइनल लिस्ट में 88 हजार 108 वोटर बढ़ गए हैं. 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में जहां 32 लाख 3 हजार 370 वोटर थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 32 लाख 91 हजार 478 हो गई है.

मुजफ्फरपुर जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्राफ्ट रोल के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है. गायघाट में 9299, औराई में 6688, मीनापुर में 9366, बोचहां में 9476, सकरा में 5836 मतदाता अंतिम सूची में बढ़े हैं. इसी तरह जिले के कुढ़नी में 6631, मुजफ्फरपुर में 9317, कांटी में 7629, बरूराज में 7550, पारू में 7356 और साहेबगंज में 8960 मतदाता बढ़े हैं.

नवादा में 30 हजार मतदाता बढ़े

इसी तरह नवादा जिले की फाइनल वोटर लिस्ट में भी मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. यहां पर 30 हजार 491 वोटरों का इजाफा हुआ है. ड्राफ्ट रोल के समय जिले में 16 लाख 85 हजार 798 वोटर थे, वहीं फाइनल वोटर लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख 16 हजार 289 हो गई हैं.

फाइनल वोटर लिस्ट में कैसे देखें अपना नाम?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जारी अंतिम मतदाता सूची को आयोग की बेवसाइट पर जाकर देखा जा सकता है और डाउनलोड भी किया जा सकता है.