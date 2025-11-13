विज्ञापन
मैथिली ठाकुर का जादू चला या नहीं? अलीनगर सीट पर रिजल्ट LIVE

दरभंगा से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का पूर्वी भाग कमला और कोशी नदियों से घिरा बाढ़ प्रभावित इलाका है. यह सामान्य श्रेणी की सीट दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है.

अलीनगर सीट पर बीजेपी ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है. ठाकुर का यह पहला चुनाव है. उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से माना जा रहा है. विनोद स्थानीय हैं, यही कारण है कि चुनाव के दौरान मैथिली को बाहरी बताया गया. अब स्थानीय बनाम बाहरी की जंग में कौन जीता, ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा. भाजपा के लिए यह सीट कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस क्षेत्र के एक गांव में सभा करनी पड़ी. उत्तर प्रदेश से कई वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस सीट पर नजर रखी.  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रोड शो किया.

पार्टीप्रत्याशीनतीजे
RJDविनोद मिश्रा
BJPमैथिली ठाकुर

दरभंगा से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का पूर्वी भाग कमला और कोशी नदियों से घिरा बाढ़ प्रभावित इलाका है. यह सामान्य श्रेणी की सीट दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें अलीनगर, ताड़डीह और घनश्यामपुर प्रखंड शामिल हैं. परिसीमन आयोग की सिफारिश पर 2008 में गठित इस सीट पर 2010 में पहली बार चुनाव हुआ था. 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के मिश्री लाल यादव ने राजद के विनोद मिश्रा को 3,101 मतों से हराया था. वहीं, 2015 में राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भाजपा के मिश्री लाल यादव को 13,460 वोटों से हराया था. ब्राह्मण और मुस्लिम बहुल इस सीट पर कुल 2,84,519 मतदाता हैं, जिनमें 1,48,976 पुरुष और 1,35,519 महिला मतदाता शामिल हैं.

पाग विवाद ने बिगाड़ा माहौल

मैथिली ठाकुर के नामांकन के बाद से ही कई विवाद जुड़ गए. खासतौर पर “पाग प्रकरण”. दरअसल, मैथिली के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश की विधायक केतकी सिंह ने मंच से मिथिला समाज के प्रतीक ‘पाग' को हाथ में लेकर पूछा, “यह क्या है?” भीड़ ने जवाब दिया—“मिथिला का सम्मान है.” इस पर उन्होंने पाग को टेबल पर रख दिया और मैथिली ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा, “नहीं, मिथिला का सम्मान यह नहीं, मिथिला का सम्मान ये हैं.” इस बयान के बाद विवाद गहरा गया. इसके बाद मैथिली का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वे कथित तौर पर पाग में मखाना रखकर खा रही थीं. यह वीडियो घनश्यामपुर में प्रचार के दौरान का बताया गया. मामले के बढ़ने पर केतकी सिंह और भाजपा के केंद्रीय चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने माफी मांगी. वहीं मैथिली ने सफाई दी कि “मेरे पाग में मखाना साजिशन रखकर मुझे फंसाया गया.”

