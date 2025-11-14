विज्ञापन

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP को मिली पहली Gen Z विधायक, इस कैंडिडेट को हराकर सबसे कम उम्र की विधायक बनीं मैथिली ठाकुर

Bihar Assembly Election Result:बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली Gen Z विधायक मिल गई है. यह विधायक कोई और नहीं बल्कि लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार विधानसभा चुनाव में BJP को मिली पहली Gen Z विधायक, इस कैंडिडेट को हराकर सबसे कम उम्र की विधायक बनीं मैथिली ठाकुर
Bihar Assembly Election Result: इस कैंडिडेट को हराकर सबसे कम उम्र की विधायक बनीं मैथिली ठाकुर
नई दिल्ली:

Bihar Assembly Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव इस बार कई मायनों में खास रहा. एनडीए ने जहां बड़ी जीत हासिल की, वहीं इस चुनाव में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी विधायक बने हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे. इतना ही नहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पहली Gen Z विधायक मिल गई है. यह विधायक कोई और नहीं बल्कि लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अलीनगर सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ. बीजेपी की 25 साल की मैथिली ठाकुर ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए दिग्गज आरजेडी नेता बिनोद मिश्रा को 11,700 से ज्यादा वोटों से हरा दिया. मैथिली ठाकुर अब बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई हैं.

ये भी पढ़ें; बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए खेसारी लाल यादव, इस कैंडिडेट के सामने हारे भोजपुरी सुपरस्टार

मैथिली ठाकुर ने 63 साल के बिनोद मिश्रा को हराकर इतिहास रच दिया. अलीनगर में बीजेपी की यह पहली जीत है. जन सुराज पार्टी के बिप्लव कुमार चौधरी भी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला मैथिली और बिनोद मिश्रा के बीच रहा. मधुबनी में जन्मी मैथिली ठाकुर का बचपन नजफगढ़ में आर्थिक तंगी में गुजरा. रियलिटी शो में असफलता के बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर भारतीय शास्त्रीय और मैथिली लोक संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई. साल 2021 में उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

चुनाव प्रचार में मैथिली ठाकुर का परिवार ही सबसे बड़ा सहारा बना. लोक गीत गाते हुए घर-घर जाकर वोट मांगे. मिथिला के युवा उन्हें सांस्कृतिक गौरव और नई नेतृत्व की मिसाल मान रहे हैं. जीत के बाद पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है. विधायक बनने के बाद मैथिली ने वादा किया है कि वह लड़कियों की शिक्षा को मजबूत करेंगी, युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाएंगी, स्कूलों में मिथिला पेंटिंग को बढ़ावा देंगी और अलीनगर का नाम बदलकर सितानगर करने की कोशिश करेंगी. उनकी जीत ने दिखाया कि उम्र कोई बाधा नहीं, अगर इरादे मजबूत हों और जनता का साथ हो. बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी का सितारा चमक उठा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections, Bihar Assembly Elections 2025, Bihar Assembly Election Result, Bihar Election Result, Maithili Thakur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com