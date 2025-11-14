बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है... NDA की प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी

- प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत को जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण बताया और जश्न मनाया
- मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने विकास और समृद्धि के लिए मतदान किया और कट्टा सरकार को फिर से नहीं आने दिया
- बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री ने जनता की जागरूकता और लोकतंत्र की मजबूती का संकेत बताया
बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में इसका जश्न मनाया जा रहा है. इस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रचंड जीत अटूट विश्वास का है, बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया. पीएम मोदी ने जय छठी मईया के जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की.
उन्होंने आज बिहार के घर-घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है, मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है. हम NDA के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं. हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं, और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं, इसलिए आज बिहार ने बता दिया है — फिर एक बाद NDA सरकार.
'ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास... बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया'- BJP मुख्यालय से PM मोदी का संबोधन #BiharElectionsWithNDTV | #ResultsWithNDTV | #PMModi pic.twitter.com/HozA0O8gOs— NDTV India (@ndtvindia) November 14, 2025
उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है, बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था. बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना.
'आज फिर कहता हूं.. कट्टा सरकार कभी बिहार नहीं लौटेगी'- BJP मुख्यालय से PM मोदी का संबोधन #BiharElectionsWithNDTV | #ResultsWithNDTV | #PMModi pic.twitter.com/BguqKXsRuf— NDTV India (@ndtvindia) November 14, 2025
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है, मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं. मैं आज लोकनायक जयप्रकाश, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं. कर्पूरी ठाकुर के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी. अब आज की विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाएं.
'मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं'- BJP मुख्यालय से PM मोदी का संबोधन #BiharElectionsWithNDTV | #ResultsWithNDTV | #PMModi pic.twitter.com/HIabQDdGfV— NDTV India (@ndtvindia) November 14, 2025
उन्होंने कहा, "साथियों एक पुरानी कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला एमवाय फॉर्मूला बनाया था, लेकिन आज की जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई फॉर्मूला दिया है, ये है महिला और यूथ."
उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के नगरोटा के विजय और ओडिशा में ग्वालपारा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं. आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है ये लोकतंत्र की भी विजय है. भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है. इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है. बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी विजय है.
'मैं बिहार की बहन-बेटियों को नमन करता हूं'- BJP मुख्यालय से PM मोदी का संबोधन #BiharElectionsWithNDTV | #ResultsWithNDTV | #PMModi pic.twitter.com/iwATRwoJwB— NDTV India (@ndtvindia) November 14, 2025
'यह वही बिहार है जहां कभी माओवादी आतंक हुआ करता था'- BJP मुख्यालय से PM मोदी का संबोधन #BiharElectionsWithNDTV | #ResultsWithNDTV | #PMModi pic.twitter.com/vGMZUMoAaS— NDTV India (@ndtvindia) November 14, 2025
उन्होंने कहा कि बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है. आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है. बिहार ने फिर दिखाया है कि जन विश्वास जीतता है, बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी. भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है. जहां हर परिवार को समानता सम्मान और अवसर मिलता है और जहां अब तुष्टिकरण की कोई जगह नहीं है. लेकिन तुष्टिकरण की जगह लेनी है तो संतुष्टिकरण ले. ये सबसे बड़ा मार्ग है. भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं. तेज विकास चाहते हैं. विकसित भारत बनाना चाहते हैं.
