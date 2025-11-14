बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है... NDA की प्रचंड जीत पर बोले पीएम मोदी

बिहार में एनडीए की बंपर जीत के बाद बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में इसका जश्न मनाया जा रहा है. इस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रचंड जीत अटूट विश्वास का है, बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया. पीएम मोदी ने जय छठी मईया के जयकारे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की.

उन्होंने आज बिहार के घर-घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है, मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है. हम NDA के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं. हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं, और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं, इसलिए आज बिहार ने बता दिया है — फिर एक बाद NDA सरकार.

पीएम ने कहा कि मैंने चुनाव में बार-बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगलराज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग इसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था. लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता कि कट्टा सरकार अब वापस नहीं आएगी.

उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है, बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था. बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है, मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं. मैं आज लोकनायक जयप्रकाश, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं. कर्पूरी ठाकुर के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी. अब आज की विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाएं.

उन्होंने कहा, "साथियों एक पुरानी कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला एमवाय फॉर्मूला बनाया था, लेकिन आज की जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई फॉर्मूला दिया है, ये है महिला और यूथ."

उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के नगरोटा के विजय और ओडिशा में ग्वालपारा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं. आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है ये लोकतंत्र की भी विजय है. भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है. इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है. बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों, शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी विजय है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आप सभी पर गर्व है. बिहार के चुनावों ने एक और बात सिद्ध की है. अब देश का मतदाता खासतौर पर हमारा युवा मतदाता मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है. बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की पवित्रता के लिए हर मतदाता का एक अहमियत होती है, उसका हक होता है, अब हर दल का ये दायित्व होता है कि वो पोलिंग बूथ पर अपनी-अपनी पार्टियों को सक्रिय करे और मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े, ताकि बाकी जगहों पर मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्धिकरण हो सके.

उन्होंने कहा कि बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है. आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है. बिहार ने फिर दिखाया है कि जन विश्वास जीतता है, बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी. भारत अब सच्चे सामाजिक न्याय के लिए वोट कर रहा है. जहां हर परिवार को समानता सम्मान और अवसर मिलता है और जहां अब तुष्टिकरण की कोई जगह नहीं है. लेकिन तुष्टिकरण की जगह लेनी है तो संतुष्टिकरण ले. ये सबसे बड़ा मार्ग है. भारत के लोग अब सिर्फ विकास चाहते हैं. तेज विकास चाहते हैं. विकसित भारत बनाना चाहते हैं.