लोहा, लोहे को काटता है...PM मोदी ने जीत के बाद बताया बिहार का नया MY फॉर्मूला 

बिहार में एतिहासिक जनादेश की तरफ से बढ़ रहे एनडीए की जीत का जश्न जारी है. शुक्रवार को आए नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के हेडक्वार्टर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक नया MY फॉर्मूला बताया. पीएम मोदी ने इसे बिहार के युवाओं और महिलाओं से जोड़ा और चुनावी नतीजों के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया.
पुराने फॉर्मूला तुष्टिकरण वाला
पीएम मोदी ने कहा, साथियों एक पुरानी कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, बिहार में कुछ दलों ने तुष्टिकरण वाला MY फॉर्मूला बनाया था पर आज की जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाय माय फॉर्म्युला दिया है, ये है महिला और यूथ.' उन्होंने आगे कहा, 'आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म और जाति के युवा हैं. उनकी इच्छा, आंकाक्षा और सपनों ने जंगलराज वाले पुराने MY फॉर्मूले को ध्वस्त कर दिया है.'
पीएम मोदी ने कहा, 'मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं. सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा ने लगातार मेहनत की, जीतन राम मांझी, कुशवाहा जी चिराग ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है, एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है.'
