औरंगाबाद: स्कूटी से घर जा रही महिला दरोगा को ट्रक ने रौंदा, जहां एक्सीडेंट हुआ, वहां 2 महीने में चौथी मौत

औरंगाबाद में स्कूटी से घर जा रहीं महिला दरोगा रिंकी कुमारी को देर रात एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. जिस जगह पर ये दुर्घटना हुई है, वहां दो महीने में 4 लोगों की मौत हो चुकी है.

औरंगाबाद: स्कूटी से घर जा रही महिला दरोगा को ट्रक ने रौंदा, जहां एक्सीडेंट हुआ, वहां 2 महीने में चौथी मौत
  • औरंगाबाद जिले में नेशनल हाइवे-10 पर अनियंत्रित ट्रक ने महिला दरोगा रिंकी कुमारी को रौंद दिया
  • महिला दरोगा रिंकी कुमार जमुई की रहने वाली थीं और तीन महीने पहले ढ़िबरा थाना में उनका ट्रांसफर हुआ था
  • दुर्घटना में महिला दरोगा के साथ रहे कॉन्स्टेबल भीम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए
औरंगाबाद:

बिहार के औरंगाबाद जिले में बुधवार रात को एक अनियंत्रित ट्रक ने स्कूटी सवार महिला दरोगा को रौंद दिया. इससे मौके पर ही उनकी मौत हुई. दुर्घटना नेशनल हाइवे-10 पर पिपरडीह मोड़ के पास हुई. महिला दरोगा रिंकी कुमार जमुई की रहने वाली थीं, 2020 बैच की दरोगा थीं. फिलहाल उनका परिवार पुरुलिया में रहता है. दुर्घटना में महिला दरोगा के साथ रहे कॉन्स्टेबल भीम कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

बुधवार रात को हुई दुर्घटना की जानकारी स्थानी लोगों ने पुलिस को दी और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

तीन महीने पहले ही हुआ था ट्रांसफर

रिंकी कुमार पहले ओबरा थाना में तैनात थीं. लगभग तीन महीने पहले ही ढ़िबरा थाना में उनका ट्रांसफर हुआ था. बुधवार सुबह ही एक केस से जुड़ी डायरी वो कोर्ट में जमा करने गई थीं. केस डायरी जमा करने के बाद रिंकी कुमारी विभाग के काम से रुकी हुई थीं. उन्हें सुबह पटना जाना था. रात में आराम के लिए वह किसी के घर पर ठहरने जा रही थीं. तभी रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गईं.

अस्पताल ले जाया गया लेकिन...

रात को जब रिंकी कुमार अपनी स्कूटी से जा रही थीं तो अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. एसपी अंबरीश राहुल ने पूरे मामले की जानकारी ली और जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

पिपरडीह मोड़ के पास 2 महीने में चार लोगों की मौत

पिपरडीह मोड़ पर 2 महीने में चार लोगों की मौत हो चुकी है. 5 दिन पहले ही राजद नेता उदय उज्जवल के भाई अजय कुमार यादव की मौत हुई थी. इसके पहले 1 महीने के अंतराल पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आनंदपुरा गांव निवासी 2 चचेरे भाइयों की मौत स्थल पर सड़क दुर्घटना में हो चुकी है.

(औरंगाबाद से आदित्य कुमार की रिपोर्ट)

