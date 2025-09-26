विज्ञापन
दुकानदार ने महिला को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, दोनों गिरफ्तार

बेंगलुरु की एवेन्‍यू रोड इलाके में एक दुकानदार ने 90 हजार रुपए की साड़ियां चुराने के आरोप में एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी. यह घटना रविवार की बताई जा रही है. हालांकि घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.  

  • बेंगलुरु में एक महिला को हजारों रुपए कीमत की साड़ियां चुराने के आरोप में बीच सड़क पर पीटा गया.
  • आरोप है कि महिला ने पहले दुकान से साड़ियां चुराई और फिर कथित तौर पर और चोरी के इरादे से वापस आई थी.
  • दुकानदार ने महिला को रंगे हाथ पकड़कर सड़क पर घसीटा और भीड़ के सामने जमकर पिटाई की.
बेंगलुरु:

बेंगलुरु से एक महिला को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है. आरोप है कि महिला ने एक दुकान से हजारों रुपए कीमत की साड़ियां चुरा ली, जिसका पता चलने पर दुकानदार ने महिला को बीच सड़क पर जमकर पीटा. यह घटना शहर के एवेन्‍यू रोड इलाके की है. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्‍या में लोगों की भीड़ जुट गई और बहुत से लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया. अब इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, एवेन्‍यू रोड इलाके में एक दुकानदार ने 90 हजार रुपए की साड़ियां चुराने के आरोप में एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी. यह घटना रविवार की बताई जा रही है. हालांकि घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.  

महिला पर साड़ियां चुराने का आरोप 

पुलिस के अनुसार, महिला पहले दुकान पर गई थी और कुछ साड़ियां चुराकर भागने में कामयाब रही. हालांकि, जब वह कथित तौर पर और साड़ियां चुराने के इरादे से फिर उसी दुकान पर वापस आई तो दुकानदार ने उसे पहचान लिया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. गुस्से में दुकानदार ने महिला को न सिर्फ बीच सड़क पर घसीटा बल्कि उसकी जमकर पिटाई भी कर दी. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्‍या में लोगों की भीड़ लग गई.   

महिला और दुकानदार गिरफ्तार 

पुलिस ने बताया कि महिला के खिलाफ चोरी और दुकानदार के खिलाफ मारपीट के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं.  साथ ही अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

