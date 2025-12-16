Facelift कार क्या होती है? नई और फेसलिफ्ट कार खरीदने से पहले जान लें फर्क

आजकल कई गाड़ियों के लॉन्च होने से पहले ये Facelift शब्द काफी पॉपुलर होता है. क्या आप इस शब्द का मतलब सझमते हैं! अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं आखिर ये होता क्या है. तो कार में फेसलिफ्ट (Facelift) का मतलब होता है किसी पहले से मौजूद कार मॉडल को थोड़े बदलावों के साथ नया और फ्रेश लुक देना. आसान भाषा में कहें तो यह कार का मिड-लाइफ अपडेट होता है, न कि बिल्कुल नई कार. यानी जब कोई कार कंपनी किसी मॉडल को कुछ साल बेचने के बाद यह महसूस करती है कि उसका डिजाइन या फीचर्स पुराने लगने लगे हैं, तब उसी कार को अपडेट किया जाता है. इसमें गाड़ी का नाम वही रहता है और बेसिक स्ट्रक्चर भी वही होता है, लेकिन बाहर और अंदर से कुछ नए बदलाव कर दिए जाते हैं. इसे ही फेसलिफ्ट कहते हैं.

फेसलिफ्ट में आमतौर पर गाड़ी की फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट, बंपर, टेललाइट और अलॉय व्हील्स का डिजाइन बदला जाता है. कई बार इंटीरियर में नया कलर थीम, बड़ा टचस्क्रीन, अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम या कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े जाते हैं. मेन इंजन और प्लेटफॉर्म ज्यादातर वही रहते हैं, या उनमें बहुत मामूली बदलाव होते हैं.

यानी कई बार कार में लॉन्च के लोग कुछ कमियां या खामियां निकालने लग जाते हैं. कंपनी आमतौर इन्हीं कमियों या खामियों को कम करने की कोशिश करती है. इससे कार को और पसंद करने वाले लोगों की लाइन बढ़ जाती है. दूसरा कंपनियां फेसलिफ्ट इसलिए लाती हैं ताकि कार की बिक्री बनी रहे, ग्राहकों को नया ऑप्शन मिले और मुकाबले की दूसरी कारों से टक्कर दी जा सके. इससे बिना ज्यादा रिसर्च और खर्च के कार फिर से नई जैसी लगने लगती है.

फेसलिफ्ट कार के अलावा विज्ञापनों में नई जनरेशन (New Generation) कार का नाम भी काफी सुनने में आता है. तो फेसलिफ्ट से अलग नई जनरेशन कार में डिजाइन से लेकर प्लेटफॉर्म और इंजन तक सब कुछ बदल जाता है, जबकि फेसलिफ्ट में सिर्फ लुक और फीचर्स को बेहतर बनाया जाता है.

टाटा पंच का फेसलिफ्ट

हाल ही में लोगों के बीच TATA Punch के फेसलिफ्ट वर्जन का इंतजार है, जो कि साल 2026 के शुरुआती महीनों में शोकेस कर दिया जाएगा. लोगों को उम्मीद है कि फेसलिफ्ट वर्जन में केबिन को ज्यादा मॉडर्न बनाया जा सकता है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया डैशबोर्ड लेआउट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. सेफ्टी के मामले में भी कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं, जैसे ज्यादा एयरबैग्स या अपडेटेड ड्राइवर-असिस्ट सिस्टम.