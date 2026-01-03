Tata Punch Facelift की लॉन्च डेट कंफर्म, फीचर्स देख उड़ जाएंगे होश, VIDEO

- टाटा पंच फेसलिफ्ट मॉडल 13 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा
- नई टाटा पंच का फ्रंट डिजाइन Punch EV जैसा होगा, जिसमें स्लिम LED DRLs और नया बंपर मिलेगा
- कार के अंदर नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने की उम्मीद है
New Tata Punch Facelift: अगर आप भी एक ऐसी SUV का इंतजार कर रहे हैं, जो बजट में भी हो और फीचर्स में किसी लग्जरी कार से कम न लगे, तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है. दरअसल भारत की सबसे चहेती माइक्रो एसयूवी टाटा पंच अब नए और अवतार में धमाका करने के लिए तैयार है. टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली इसका टीजर जारी कर दिया है और इसकी लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है. चलिए बताते हैं इस माइक्रो एसयूवी में क्या नया मिल सकता है.
कब होगी लॉन्च?
मार्केट में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए नई Tata Punch Facelift को 13 जनवरी, 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा.
क्या नया मिलेगा?
टीजर वीडियो ने कार प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. नए मॉडल में ये बड़े बदलाव दिखने वाले हैं-
- इसका फ्रंट डिजाइन अब काफी हद तक Punch EV जैसा होगा. इसमें स्लिम LED DRLs, नए वर्टिकल हेडलैंप क्लस्टर और री-डिजाइन किया हुआ बंपर मिलेगा जो इसे पहले से ज्यादा माचो लुक देता है.
- अंदर की तरफ आपको टाटा का नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जिस पर जगमगाता हुआ टाटा लोगो होगा.
- पुराने 7-इंच के सिस्टम को टाटा अब 10.25-इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले से रिप्लेस कर सकता है.
- रिपोर्टस हैं कि इस बार पंच में 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं.
सेफ्टी में कोई समझौता नहीं
टाटा की गाड़ियां अपनी मजबूती के लिए जानी जाती हैं. नए फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और ADAS जैसे आधुनिक सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.
इंजन में क्या बदलेगा?
इंजन के मामले में टाटा आजमाया हुआ और भरोसेमंद फॉर्मूला ही रखेगा. इसमें वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ आएगा. साथ ही, टाटा की पॉपुलर ट्विन सिलेंडर तकनीक वाली iCNG का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा.
