नई Tata Punch 2026 Facelift का खुलासा, वेरिएंट और फीचर्स साथ जानिए पूरी डिटेल

13 जनवरी को लॉन्च होने वाली है 2026 Tata Punch Facelift, लेकिन उससे पहले ही Tata Motors ने सभी ट्रिम्स और फीचर्स का खुलासा कर दिया है. यह अब तक का Punch का सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है. नए मॉडल में कंपनी ने वेरिएंट्स को कम कर दिया गया है, डिजाइन में EV से इंस्पायर्ड बदलाव किए हैं, केबिन को ज्यादा प्रीमियम बनाया है और पहली बार इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी जोड़ा गया है. साल 2021 में लॉन्च हुई Punch के बाद यह ICE Punch का सबसे अहम अपडेट है.

पहले Tata Punch कुल दस वेरिएंट्स में आती थी, लेकिन 2026 फेसलिफ्ट में इसे घटाकर छह ट्रिम्स तक सीमित कर दिया गया है. नए ट्रिम्स के नाम Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished+ हैं. अब Smart बेस वेरिएंट होगा और पुराने Creative+ वेरिएंट्स को हटा दिया गया है. यहां जानिए आखिर सभी वेरिएंट में क्या-क्या खास दिया गया है. मैकेनिकल तौर पर सबसे बड़ा अपडेट नया 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो करीब 120bhp की पावर और 170Nm का टॉर्क देगा.

Smart ट्रिम मॉडल

नई Tata Punch का Smart वेरिएंट अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन गया है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और iTMPS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ LED हेडलैंप्स, रिमोट की-लेस एंट्री और Eco व City ड्राइव मोड भी दिए गए हैं. पुराने बेस वेरिएंट में सिर्फ दो एयरबैग मिलते थे, लेकिन अब Smart ट्रिम काफी ज्यादा वैल्यू ऑफर करता है.

Pure और Pure+ ट्रिम मॉडल

Pure ट्रिम को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाया गया है, जिसमें रियर AC वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, सेंट्रल आर्मरेस्ट, रियर डिफॉगर और डे-नाइट IRVM शामिल हैं. वहीं Pure+ ट्रिम में 8-इंच का HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, रिवर्स कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और USB Type-C फास्ट चार्जर मिलता है, जिससे यह एक बैलेंस्ड मिड-वेरिएंट बन जाता है.

Adventure ट्रिम मॉडल

Adventure ट्रिम में 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो पहले Punch में नहीं मिलते थे. इसके अलावा ऑटो AC, रियर वाइपर और वॉशर, ऑटो हेडलैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और नए R15 हाइपर-स्टाइल्ड व्हील्स भी दिए गए हैं. 360 कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर इस सेगमेंट में Punch को खास बनाते हैं.

Accomplished और Accomplished+ ट्रिम मॉडल

Accomplished ट्रिम में 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स, बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन, LED DRLs, LED टेललैंप्स और टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल मिलते हैं. सीट्स की डिजाइन में भी बदलाव किया गया है, जिससे लंबी यात्रा में ज्यादा आराम मिलता है. वहीं, टॉप वेरिएंट Accomplished+ में वॉइस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED फॉग लैंप्स, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM और Tata की iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है.

Punch.ev से इंस्पायर्ड डिजाइन

नई Tata Punch Facelift का डिजाइन Punch.ev से इंस्पायर्ड है. इसमें पतली ग्रिल, नया बंपर और फंक्शनल एयर कर्टन्स दिए गए हैं. वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलैंप्स और ब्लैक पैनल में लगी स्लिम DRLs इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देती हैं. नए अलॉय व्हील डिजाइन, नए बॉडी कलर्स और कनेक्टेड LED टेललैंप्स Punch को Tata की नई SUV डिजाइन लैंग्वेज के करीब लाते हैं.