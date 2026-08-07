Volkswagen Virtus की स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च, केवल 150 लोग ही खरीद पाएंगे, जानें कीमत

Volkswagen ने भारत में Virtus Anniversary Edition लॉन्च कर दिया है. खास बात यह है कि इसे टॉप-स्पेक GT Plus Sport वैरिएंट पर तैयार किया गया है और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने इसकी कीमत GT Plus Sport के बराबर ही रखी है. यह लिमिटेड एडिशन मॉडल होगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सिर्फ 150 यूनिट्स बनाई जाएंगी.

नया एक्सटीरियर और स्पोर्टी लुक

Virtus Anniversary Edition को नए Avocado Pearl एक्सटीरियर कलर में पेश किया गया है. इसके साथ ब्लैक रूफ, ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स और ब्लैक बूट लिप स्पॉइलर दिया गया है. कार में ग्लॉस ब्लैक फ्रंट बंपर ट्रिम, डार्क फिनिश हेडलैंप और टेललैंप भी दिए गए हैं, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा स्पोर्टी नजर आता है. अंदर की तरफ ऑल-ब्लैक केबिन और ग्लॉस ब्लैक डैशबोर्ड इंसर्ट्स मिलते हैं.

फीचर्स में नया क्या?

Volkswagen ने Anniversary Edition में कुछ अतिरिक्त एक्सेसरीज भी शामिल की हैं. इनमें Puddle Lamps, Front Parking Sensors और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं. इसके अलावा GT Plus Sport वाले सभी फीचर्स भी इसमें मिलते हैं. इनमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, रेड एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, 10 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं.

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, Electronic Stability Control (ESC), Traction Control, Hill Start Assist और ABS के साथ EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Virtus Anniversary Edition में 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 150hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

इसे केवल 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है. कंपनी के अनुसार, यह सेटअप 19.62 kmpl का दावा किया गया माइलेज देता है. स्टैंडर्ड Virtus में मिलने वाला 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन इस स्पेशल एडिशन में उपलब्ध नहीं है.

कीमत

Volkswagen Virtus Anniversary Edition की स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 19.20 लाख रुपये रखी गई है.

ये भी पढ़ें- बारिश में सता रहा कार बंद होने का डर? कब लेना चाहिए एक्सीलेटर और ब्रेक? ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों के लिए तरीका