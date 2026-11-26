दिल्ली-NCR के भारी ट्रैफिक और प्रदूषण के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. पॉपुलर राइड-हेलिंग ऐप Uber ने दिल्ली में अपनी नई सर्विस 'Connected Journeys' को आधिकारिक तौर पर रोल आउट कर दिया है. इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये यात्रियों को दिल्ली मेट्रो के सफर के साथ-साथ मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने और वहां से अपने घर या ऑफिस तक जाने के लिए तीन-पहिया ऑटो या दो-पहिया बाइक राइड्स को एक ही सिंगल जर्नी प्लान के तहत बुक करने की सुविधा देता है.

इस नए फीचर की मदद से अब यूजर्स अपने सफर की पूरी रूट डिटेल्स, संभावित समय और अलग-अलग राइड (जैसे मेट्रो + ऑटो + बाइक) का टोटल किराया अपने Uber ऐप पर एक साथ देख सकेंगे, और सीधे ऐप से ही इन सभी सर्विसेज को एक बार में बुक कर सकेंगे. कंपनी ने इस सर्विस का ऐलान 23 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में किए गए अपने 'One Less Car' नाम के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को पेश करते हुए किया. इस एक्सपेरिमेंट के तहत ये जांचा गया था कि क्या लोग अपनी पर्सनल गाड़ियों (कार या बाइक) को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कैब के जरिए सफर करने की आदत को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं या नहीं.

Uber 'One Less Car' के चौंकाने वाले नतीजे

Uber ने ये एक्सपेरिमेंट द क्वांटम हब (TQH) और यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजन (YLAC) के साथ मिलकर चार हफ्तों तक चलाया. इसमें दिल्ली-एनसीआर के ऐसे 34 लोगों को शामिल किया गया जो रोजाना अपनी कार या पर्सनल दो-पहिया वाहन से सफर करते थे. इन लोगों ने पूरे एक महीने के लिए अपनी गाड़ियों को पूरी तरह घर पर खड़ा कर दिया और इसके बजाय मेट्रो, Uber कैब, ऑटो, बाइक और पैदल चलने का सहारा लिया. इसके जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले हैं.

पर्सनल कार की आदत में कमी: एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जब इन लोगों को अपनी गाड़ियां दोबारा इस्तेमाल करने की छूट मिली और Uber की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर्स भी बंद हो गए, तब भी 59% (20 लोगों) ने अपनी कार या बाइक को हाथ तक नहीं लगाया. केवल अपनी पर्सनल गाड़ी पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या में 83% की भारी गिरावट दर्ज की गई.

एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जब इन लोगों को अपनी गाड़ियां दोबारा इस्तेमाल करने की छूट मिली और Uber की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर्स भी बंद हो गए, तब भी 59% (20 लोगों) ने अपनी कार या बाइक को हाथ तक नहीं लगाया. केवल अपनी पर्सनल गाड़ी पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या में 83% की भारी गिरावट दर्ज की गई. बदल गई सफर करने की आदत: इस दौरान शामिल 94% (32 लोगों) ने सफर के लिए कम से कम एक ऑप्शनल माध्यम का इस्तेमाल जारी रखा, और 68% (23 लोगों) ने माना कि अपनी पर्सनल गाड़ी के बिना भी सफर करना अब उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक हो गया है.

इस एक्सपेरिमेंट के दौरान लोग पहले के मुकाबले काफी ज्यादा एक्टिव दिखे. जहां पहले लोग औसतन हफ्ते में सिर्फ 1.8 तरह के राइड का उपयोग करते थे, वहीं प्रयोग के दौरान ये बढ़कर 3 हो गया. Uber कैब का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 15 से बढ़कर 28 हो गई, पैदल चलने वाले 11 से बढ़कर 27 हो गए, ऑटो का उपयोग करने वाले 15 से बढ़कर 22 हो गए और सबसे खास बात कि मेट्रो का सफर करने वाले लोगों की संख्या सीधे 9 से बढ़कर 18 हो गई.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सफर में अभी भी हैं ये बड़ी चुनौतियां

भले ही ये प्रयोग काफी सफल रहा, लेकिन इसने दिल्ली के पब्लिक और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कुछ बड़ी कमजोरियों और गैप्स को भी उजागर किया है. प्रयोग में शामिल 22 लोगों ने माना कि मेट्रो स्टेशन से घर या ऑफिस तक की अंतिम दूरी (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) तय करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, 30 लोगों को बुकिंग के समय लंबी वेटिंग, राइड कैंसिलेशन या ऑटो चालकों द्वारा जाने से मना करने जैसी दिक्कतों से भी दो-चार होना पड़ा. लोगों ने माना कि देर रात का सफर, बच्चों को स्कूल छोड़ना और मेडिकल इमरजेंसी जैसे कामों में पर्सनल गाड़ी के बिना काम चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, और रात के अंधेरे में सुरक्षा की चिंता भी उनके सफर के फैसलों को प्रभावित करती है.

30% तक कम हो गया जानलेवा कार्बन प्रदूषण

इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा पहलू पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा है. आंकड़ों के मुताबिक, पर्सनल गाड़ियों को बंद करने से इन 34 लोगों द्वारा फैलाए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 4.8 किलोग्राम से घटकर 3.3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रह गया. इन लोगों की पर्सनल कारों से होने वाला प्रदूषण तो लगभग पूरी तरह थम गया और वो 4.4 किलोग्राम से घटकर मात्र 1 किलोग्राम के आसपास आ गया. इसके अलावा, इन पर्यावरण योद्धाओं ने प्रयोग के दौरान मेट्रो और सरकारी बसों के जरिए पूरे 4,517 किलोमीटर का लंबा और प्रदूषण-मुक्त सफर तय किया.

Uber इंडिया और दक्षिण एशिया के डायरेक्टर (सप्लाई ऑपरेशंस) आदित्य कपूर ने इस नई सर्विस पर खुशी जताते हुए कहा कि 'One Less Car' प्रयोग शहरी सफर को एक नए नजरिए से देखने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है. इस प्रयोग ने हमें सिखाया कि दिल्ली-एनसीआर में मल्टीमॉडल सफर के लिए सभी जरूरी चीजें पहले से मौजूद हैं, बस उनके बीच एक सही कनेक्शन की कमी थी. हमारा ये नया 'Connected Journeys' फीचर इसी कमी को दूर करने का एक बड़ा माध्यम है, जो मेट्रो और लास्ट-माइल ऑटो/बाइक बुकिंग को एक साथ मिलाकर दिल्ली वालों के सफर को बेहद आसान और आसान बना देगा.

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