टाटा की 'पुरानी बादशाहत' नए अवतार में, सिएरा का हाई-टेक केबिन लीक, को-पैसेंजर को भी मिली अपनी स्क्रीन

टाटा मोटर्स अपनी मशहूर एसयूवी (SUV) 'सिएरा' को एक नए और आधुनिक रूप में वापस लाने की तैयारी में है, जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा है. कंपनी ने हाल ही में नई सिएरा के इंटीरियर का एक टीजर जारी किया है, जिससे पता चलता है कि यह गाड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस होगी.

केबिन के अंदर तीन-स्क्रीन का कमाल

सबसे बड़ी और खास बात जो टीजर में सामने आई है, वह है डैशबोर्ड पर तीन-स्क्रीन का सेट-अप. यह सेटअप किसी भी टाटा कार में पहली बार देखने को मिलेगा और यह गाड़ी को प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है.

डिड्राइवर के सामने एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन होगी, जो गाड़ी की सभी ज़रूरी जानकारी दिखाएगी.

डैशबोर्ड के बीच में एक बड़ी टचस्क्रीन होगी, जो इंफोटेनमेंट और कंट्रोल सिस्टम के लिए काम करेगी.

पहली बार, ड्राइवर के साथ बैठे को-पैसेंजर के लिए भी एक अलग इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी जाएगी.

दूसरे शानदार फीचर्स भी कन्फर्म

इसमें ADAS का पूरा सेट मिलेगा, जो ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाएगा.

यात्रियों को आसमान का नजारा देने के लिए एक बड़ी पैनोरमिक सनरूफ भी दी जाएगी.

डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल के जरिए ड्राइवर और को-पैसेंजर दोनों अपनी पसंद के हिसाब से केबिन का तापमान अलग-अलग सेट कर सकते हैं.

इंजन

यह एसयूवी पेट्रोल, डीज़ल और बाद में इलेक्ट्रिक (EV) वर्जन में भी उपलब्ध होगी, जो इसे भारतीय बाज़ार में Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी गाड़ियों का मजबूत कॉम्पिटिटर बनाएगी.

लॉन्च डेट

टाटा मोटर्स इस आइकोनिक एसयूवी को 25 नवंबर 2025 को लॉन्च करने के लिए तैयार है.