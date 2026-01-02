New Kia Seltos Launch: नई सेल्टोस की हुई धमाकेदार एंट्री, दमदार फीचर्स, लुक से Tata Sierra को देगी कड़ी टक्कर

New Kia Seltos Launch: भारतीय एसयूवी मार्केट में मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है. अब Kia ने अपनी पॉपुलर SUV Seltos को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है. नया डिजाइन, एडवांस फीचर्स और दमदार इंजन के साथ Kia Seltos सीधे तौर पर Tata Sierra को टक्कर देती नजर आ रही है. दोनों गाड़ियां मिड-साइज SUV सेगमेंट में ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं कि नई Kia Seltos में क्या खास है और यह Tata Sierra के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है.

नया डिजाइन और प्रीमियम लुक

नई Kia Seltos को पहले से ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश बनाया गया है. इसके फ्रंट में नया ग्रिल, शार्प LED हेडलैंप और अपडेटेड बंपर दिया गया है. पीछे की तरफ नए टेल लैंप और रिफ्रेश डिजाइन इसे ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं. वहीं, Tata Sierra का फोकस रेट्रो-मॉडर्न डिजाइन पर है, जिससे मुकाबला डिजाइन के मामले में काफी दिलचस्प हो जाता है.

फीचर्स में क्या है खास?

नई Seltos में कई एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में मजबूत बनाते हैं.

Tata Sierra भी फीचर्स के मामले में दमदार मानी जा रही है, लेकिन Kia पहले से ही इस सेगमेंट में मजबूत पकड़ रखती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Kia Seltos में 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं. इसके टर्बो पेट्रोल इंजन को बेहतर पावर और स्मूथ ड्राइविंग के लिए जाना जाता है. शहर और हाईवे दोनों जगह यह कार अच्छा परफॉर्मेंस देती है.

वहीं टाटा Sierra में भी 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलता है, जो शहर और लंबी ड्राइव दोनों के लिए अच्छे हैं. दोनों SUV आरामदायक और भरोसेमंद ड्राइविंग देती हैं.

सेफ्टी और कंफर्ट (Safety and comfort)

सेफ्टी के मामले में नई Kia Seltos पहले से ज्यादा मजबूत हुई है. इसमें 6 एयरबैग, ABS, ESC, लेन असिस्ट और 360° कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, केबिन को ज्यादा आरामदायक और स्पेसियस बनाया गया है.

Tata Sierra भी सेफ्टी और आराम के मामले में बढ़िया है. इसमें 6 एयरबैग, ADAS लेवल‑2+, ABS, ESP, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और 360° कैमरा मौजूद हैं. जिससे दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा.

कीमत और मुकाबला (Price and competition)

Seltos की कीमत ₹10.5 लाख से ₹18 लाख तक है. वहीं Sierra ₹11 लाख से ₹17.5 लाख तक उपलब्ध है. यानी Seltos की शुरुआती कीमत Sierra से 50 हजार रुपये कम है. इसका फायदा इसे मिल सकता है.

यानी नई Kia Seltos अपने अपडेटेड लुक, फीचर्स और परफॉर्मेंस के दम पर Tata Sierra को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब देखना यह होगा कि ग्राहक किस SUV को ज्यादा पसंद करते हैं, Kia की भरोसेमंद Seltos या Tata की आइकॉनिक Sierra.

यह भी पढ़ें- Kia Seltos Facelift Review: नई सेल्टोस के धांसू फीचर्स, क्या-क्या है खास, लॉन्चिंग से पहले ही जानिए सब

यह भी पढ़ें- भारत में जल्द दस्तक देंगी ये 5 धाकड़ SUVs, Mahindra XUV 7XO से लेकर Nissan Tekton तक, देखें पूरी लिस्ट