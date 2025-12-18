इन 5 शहरों में सबसे महंगी बिक रही है Tata Sierra, जानिए कहां है सस्ती

Tata Motors ने अपनी आइकॉनिक SUV लॉन्च कर दी है. 17 दिसंबर 2025 से इस SUV की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और पहले ही दिन इस गाड़ी को 70 हज़ार से ज्यादा लोगों ने बुक करा लिया है. लेकिन इसी के साथ ये भी क्लीयर हो गया कि Tata Sierra इंडिया के कुछ शहरों में ज्यादा महंगी तो कुछ शहरों में कुछ कम दामों में बिक रही है. आज आपको इसी लिस्ट यहां बता रहे हैं. लेकिन उससे पहले यहां जानिए कि Tata Sierra को कुल सात वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिनमें Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+ शामिल हैं. फिलहाल कंपनी ने टॉप के दो वेरिएंट्स Accomplished और Accomplished+ की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, जिससे ग्राहकों में और ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है.

इसी के साथ Tata Sierra को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया है. इसमें 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन शामिल है. NA (नैचुरली एस्पिरेटेड) पेट्रोल और डीजल इंजन में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे ड्राइविंग को आरामदायक बनाया गया है. वहीं, टर्बो पेट्रोल इंजन को सिर्फ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया गया है, जो प्रीमियम और परफॉर्मेंस पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

अब यहां जानिए Tata Sierra आखिर किन 5 शहरों में सबसे महंगी बिक रही है:-

चेन्नई - 14.34 लाख (Sierra Smart+) और 22.96 लाख (Sierra Adventure+)

हैदराबाद - 14.32 लाख (Sierra Smart+) और 22.95 लाख (Sierra Adventure+)

बैंगलोर - 14.24 लाख (Sierra Smart+) और 22.77 लाख (Sierra Adventure+)

मुम्बई - 13.66 लाख (Sierra Smart+) और 22.26 लाख (Sierra Adventure+)

पुणे - 13.66 लाख (Sierra Smart+) और 22.26 लाख (Sierra Adventure+)

Tata Sierra की ये कीमतें ऑन-रोड हैं, जो कि शहरों में टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज के कारण अलग हैं.

वहीं, फिलहाल सबसे कम दामों में Tata Sierra गुजरात, अहमदाब में मिल रही है. जहां Smart+ 12.73 लाख और Adventure+ करीब 20.39 लाख रुपये में मिल रही है.