नई Tata Sierra पर बचाएं 2 लाख रुपये! आपको बस ये 3-4 फॉर्मूला लगाना है, फटाफट नोट कर लीजिए

Tata Sierra की कीमत 11.49 लाख से 21.29 लाख रुपए (एक्स-शोरूम ) के बीच रखी गई है. हालांकि, सही जानकारी और कुछ स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप इस कार को 1 से 2 लाख रुपए तक सस्ती खरीद सकते हैं.

टाटा मोटर्स की नई एसयूवी Tata Sierra के लिए भारतीय ऑटो मार्केट में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. टाटा की नई एसयूवी Tata Sierra की कीमत 11.49 लाख से 21.29 लाख रुपए (एक्स-शोरूम ) के बीच रखी गई है. हालांकि, कुछ स्मार्ट तरीकों को अपनाकर आप इस कार को 1 से 2 लाख रुपए तक सस्ते में खरीद सकते हैं. ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खरीद के समय की गई थोड़ी सी समझदारी आपको बड़ा फायदा दिला सकती है.

टाटा ग्रुप का ‘Shop Share Smile' सिस्टम

टाटा ग्रुप की एक खास कर्मचारी लाभ योजना है, जिसे ‘Shop Share Smile' कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि इसका फायदा उठाने के लिए आपको टाटा ग्रुप का कर्मचारी होना भी जरूरी नहीं है. अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या जानने वाला TCS, Tata Steel, Taj Hotels या ग्रुप की किसी दूसरी कंपनी में काम करता है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. इस योजना के तहत टाटा ग्रुप का कर्मचारी आपके लिए एक रेफरल कोड जेनरेट करेगा. यह कोड डीलर को देने पर आपको मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट मिलता है, जो मॉडल के हिसाब से लगभग 15,000 से 30,000 रुपए तक हो सकता है.

RTO टैक्स में सबसे बड़ी बचत 

कार खरीदते समय सबसे बड़ा खर्च RTO टैक्स होता है. सामान्य रजिस्ट्रेशन में यह टैक्स करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक पहुंच जाता है. लेकिन अगर आप BH (भारत) सीरीज नंबर प्लेट के लिए एलिजिबल हैं, तो यहां बड़ी बचत हो सकती है. BH सीरीज में आपको पूरे जीवनकाल का टैक्स एक साथ नहीं देना होता, बल्कि केवल 2 साल का टैक्स देना होता है, जो लगभग 20,000 से 25,000 रुपए के बीच होता है. इसका मतलब यह हुआ कि करीब 1.5 लाख रुपए आपकी जेब में बच जाते हैं, जिन्हें आप निवेश करके ब्याज भी कमा सकते हैं.

BH सीरीज की एलिजिबिलिटी भी आसान है. अगर आपकी कंपनी का ऑफिस कम से कम 4 राज्यों में मौजूद है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी कंपनी की HR से फॉर्म 16 या संबंधित सर्टिफिकेट लेना होता है.

इंश्योरेंस में भी करें समझदारी

डीलर अक्सर कार के साथ इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपए तक होती है. जबकि वही इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 35,000 से 40,000 रुपए में आसानी से मिल जाती है. इसके लिए आपको डीलर से उसकी id लेनी होगी और इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसे डालना होगा. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एक कोड जेनरेट करेगी, जिसे आपको डीलर को देना होगा. अंत में डीलर अमाउंट मैच करेगा और फिर बाहर से लिया गया इंश्योरेंस स्वीकार कर लेगा.

इंट्रोडक्टरी प्राइस का फायदा

टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है. टाटा मोटर्स आमतौर पर अपनी नई कारों की पहली 10 से 25 हजार यूनिट्स को इंट्रोडक्टरी प्राइस पर बेचती है. इसके बाद कीमत में 2 से 2.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. ऐसे में डे-वन बुकिंग करने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है.

कुल मिलाकर, सही योजना, जानकारी और थोड़ी समझदारी से Tata Sierra को खरीदते समय 1-2 लाख रुपए तक की बचत करना पूरी तरह संभव है.

