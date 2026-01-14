विज्ञापन
Tata Punch Facelift 2026 EMI: केवल 80 हजार देकर, 6600 की ईएमआई में घर लाएं नई धांसू पंच

Tata Punch Facelift 2026 EMI: अगर आप कम बजट में एक सेफ, स्टाइलिश और हाई-टेक कार चाहते हैं, तो नई टाटा पंच 2026 से बेहतर डील फिलहाल मार्केट में कोई और नहीं है. आज ही अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी टेस्ट ड्राइव लें.

  • टाटा पंच फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5 लाख 50 हजार से 6 लाख के बीच रखी गई है
  • नई टाटा पंच में एक से डेढ़ लीटर पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ i-CNG विकल्प भी उपलब्ध है
  • कार में दस इंच का टचस्क्रीन, फुल डिजिटल क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं
Tata Punch Facelift 2026 EMI: टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉपुलर माइक्रो एसयूवी पंच फेसलिफ्ट को नए और बोल्ड अवतार में पेश कर दिया है. अगर आप भी नए साल में एक ऐसी कार की तलाश में हैं, जो बजट में फिट और फीचर्स में हिट हो, तो टाटा पंच का नया मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इस खबर में जानिए पंच को लाने के लिए आपको कितनी ईएमआई देनी होगी.

इतनी EMI पर आपकी होगी ये एसयूवी

मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए कंपनी ने इसकी कीमत कम रखीं हैं. शुरुआती कीमत ₹5.59 लाख (एक्स-शोरूम) है. ऑन-रोड कीमत लगभग 6.25 लाख रूपये हो सकती है. 

  • अगर आप 80 हजार का डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी का अमांट 5 लाख 45 हजार रुपये बचता है. मान लीजिए कार लोन 8 फीसदी की दर पर मिलता है, तो 10 साल के लिए महीने की किश्त 6,612 रुपये होती है. 
  • वहीं, अगर आप 8 साल के लिए लोन लेते हैं, डाउन पेमेंट 80 हजार रुपये करते हैं तो यही किश्त 7,704 रुपये बनती है.
  • इसके अलावा अगर 5 साल के लिए आप लोन लेते हैं तो आपकी ईएमआई 11 हजार रुपए होगी

दमदार इंजन

  • पेट्रोल इंजन - 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (माइलेज: 20.09 kmpl)
  • टर्बो पेट्रोल - स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए नया 1.2-लीटर टर्बो इंजन.
  • CNG ऑप्शन - सेविंग के लिए i-CNG मॉडल जो 26.99 km/kg तक का माइलेज देता है.

कमाल के हैं फीचर्स

इस बार टाटा ने फीचर्स के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है. नई पंच में आपको मिलता है -

  • 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 
  • 17.78-इंच का फुल डिजिटल क्लस्टर.
  • 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ, वायरलेस चार्जर और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल.

5-स्टार रेटिंग

टाटा की कारों की पहचान उनकी मजबूती है. नई पंच में सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है. गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और SOS कॉल फंक्शन के साथ चाइल्ड सीट एंकर और ABS के साथ EBD जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं.

अगर आप कम बजट में एक सेफ, स्टाइलिश और हाई-टेक कार चाहते हैं, तो नई टाटा पंच 2026 से बेहतर डील फिलहाल मार्केट में कोई और नहीं है. आज ही अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी टेस्ट ड्राइव लें.

