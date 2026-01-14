नई Tata Punch Facelift के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड कीमत, देखिए पूरी List

विज्ञापन
2026 Tata Punch Facelift को कंपनी ने कुल छह ट्रिम्स में पेश किया है, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished+ S शामिल हैं. आज आपको इन्हीं सभी वेरिएंट्स के ऑन-रोड प्राइस के बारे में बताते हैं. 

नई Tata Punch Facelift लॉन्च हो चुकी है. इस माइक्रो SUV का यह पहला बड़ा अपडेट है, जिसमें डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में कई अहम बदलाव किए गए हैं. नई Tata Punch Facelift को ₹5.59 लाख की आकर्षक शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसके साथ ही आज से इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. 2026 Tata Punch Facelift को कंपनी ने कुल छह ट्रिम्स में पेश किया है, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished+ S शामिल हैं. आज आपको इन्हीं सभी वेरिएंट्स के ऑन-रोड प्राइस के बारे में बताते हैं. 

सबसे पहले जानिए कि Tata Punch Facelift के सभी छह ट्रिम्स Smart, Pure, Pure+, Adventure, Accomplished और Accomplished+ S की एक्स-शोरूम कीमत कितनी है. 

क्योंकि Tata Punch की ऑन रोड कीमत निकालते समय एक्स-शोरूम कीमत के अलावा आरटीओ चार्ज और इंश्योरेंस को भी जोड़ना होता है. आमतौर पर इसमें करीब ₹80,000 का अतिरिक्त खर्च आता है, हालांकि शहर और वेरिएंट के अनुसार इसमें लगभग ₹10,000 तक का फर्क हो सकता है. इसी वजह से Tata Punch Facelift की अनुमानित ऑन रोड कीमत अलग-अलग वेरिएंट्स में लगभग ₹6.39 लाख से शुरू होकर ₹11.34 लाख तक जाती है.

पेट्रोल, CNG और टर्बो इंजन के ऑप्शन 
नई Tata Punch Facelift को पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल AMT, CNG मैनुअल, CNG AMT और टर्बो पेट्रोल मैनुअल जैसे कई इंजन और ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उतारा गया है. Smart और Pure जैसे बेस वेरिएंट्स उन ग्राहकों के लिए हैं जो किफायती कीमत में भरोसेमंद SUV चाहते हैं, जबकि Adventure और Accomplished वेरिएंट्स ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील के साथ आते हैं. Pure+ और Adventure ट्रिम्स में ₹35,000 अतिरिक्त देकर सिंगल-पैन सनरूफ का ऑप्शन भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट में एक बड़ा आकर्षण माना जा रहा है.

2026 Tata Punch Facelift में पहली बार हाई-परफॉर्मेंस इंजन का ऑप्शन दिया गया है. Tata Nexon से लिया गया 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इस माइक्रो SUV को नई पहचान देता है. यह इंजन 120hp की पावर और 170Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इस सेगमेंट में काफी प्रभावशाली है. इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे यह कार सिर्फ 11.1 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है.


 

