Tata Punch Facelift लॉन्च: इंटीरियर से एक्सटीरियर तक, 12 तस्वीरों में देखें कैसी है नई टाटा पंच फेसलिफ्ट

Tata Motors ने अपनी सबसे पॉपुलर माइक्रो SUV Tata Punch Facelift को लॉन्च कर दिया है. इस नई Tata Punch Facelift के एक्सटीरियर और इंटीरियर को देख ये साफ हो गया है कि यह कार लुक्स और टेक्नोलॉजी दोनों के मामले में पहले से कहीं ज्यादा एडवांस है. खास बात यह है कि इस नई Punch की परफॉरमेंस को और बूस्ट करने के लिए इसमें नया टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया. तस्वीरों में देखिए नई Tata Punch Facelift में क्या-क्या मिल रहा है.

Tata Motors की पॉपुलर माइक्रो SUV Tata Punch Facelift लॉन्च हो चुकी है.

कंपनी ने गाड़ी को सिर्फ 5.59 (ex-showroom) कीमत पर मार्केट में उतारा है.

नई Tata Punch Facelift 5.59 से 10.54 (ex-showroom) कीमत पर मिल रही है.

इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही पहले से काफी स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर दिए गए है.

इन नई Punch में लेटेस्ट टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले भी और बढ़िया हो गई है.

नई Tata Punch Facelift के बाहरी डिजाइन में बड़ा मेकओवर दिया गया है.

इसे नया फ्रंट फेसिया दिया गया है, जिसमें पतली ग्रिल और नई DRL सिग्नेचर नजर आ रही है.

फ्रट बंपर को भी पहले से एकदम बदलकर नया डिजाइन दे दिया गया है. इस माइक्रो SUV स्टाइल को और बोल्ड लुक देने के लिए इसमें पहले से ज्यादा मजबूत क्लैडिंग और सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी गई है.

साइड प्रोफाइल में नई 16-इंच अलॉय व्हील्स का डिजाइन कार को फ्रेश लुक दे रहा है.पीछे की तरफ Tata Punch Facelift में कनेक्टेड LED टेललैंप क्लस्टर दिया गया है. Punch Facelift का केबिन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आ रहा है.

केबिन में अंदर ड्यूल-टोन लाइट ब्लू और चारकोल अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसे फ्रेश फील दे रहा है.

नई Tata Punch Facelift में 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है.

Tata Punch Facelift में 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है.