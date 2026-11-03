दिवाली पर बंपर ऑफर, 11 लाख वाली SUV हो गई 2.3 लाख सस्ती, Creta को देती है टक्कर

दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है. तैयारी पूरी हो चुकी है. ऐसे में कार निर्माता कंपनियां ग्राहकों को शोरूम तक खींचने के लिए अपने सबसे बेहतरीन ऑफर्स पेश कर रही हैं. अगर आप इस त्योहारी सीजन में अपने घर एक शानदार SUV लाने की योजना बना रहे हैं, तो करीब 11 लाख वाली गाड़ी इस समय आपकी जेब के लिए बहुत किफायती साबित हो सकती है. इस गाड़ी पर मिल रहे फायदे इतने ज्यादा हैं कि इसका मिड-स्पेक वेरिएंट भी एक छोटी कार की कीमत के करीब आ जाता है. हालांकि, ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि डिस्काउंट की ये रकम SUV के पुराने स्टॉक और इसके बिल्कुल नए वर्जन के बीच अलग-अलग है.

हम यहां जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, वह Honda Elevate है. इस गाड़ी पर मिलने वाली अधिकतम 2.3 लाख रुपये तक की भारी बचत इसके प्री-फेसलिफ्ट (पुराने) मॉडल पर मिल रही है, जो कि बाहर जा रहा वर्जन है और अभी भी डीलर्स के पास स्टॉक में उपलब्ध है. इस पुराने मॉडल के टॉप-स्पेक ZX वेरिएंट पर सबसे ज्यादा फायदा दिया जा रहा है. खरीदार इस पर 50 हजार रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ-साथ 80 हजार रुपये के एडिशनल एक्सचेंज बोनस का लाभ उठा सकते हैं.

1 लाख रुपये की एक्सेसरीज पैकेज FREE

इसके साथ Honda 1 लाख रुपये की एक्सेसरीज पैकेज भी बिल्कुल मुफ्त दे रही है, जिसमें 360-डिग्री कैमरा, डैशकैम और प्रीमियम सीट कवर्स जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं. इन सभी को मिलाकर टोटल फायदा 2.30 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. इसके निचले वेरिएंट्स पर थोड़ा कम फायदा मिल रहा है, जहां V वेरिएंट पर 40 हजार का कैश डिस्काउंट और 40 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है, जबकि VX वेरिएंट पर 20 हजार का कैश डिस्काउंट और 30 हजार का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है. ध्यान रहे कि ये एक्सचेंज बोनस तभी मिलेगा जब आप अपनी पुरानी कार को एक्सचेंज करेंगे, इसलिए असल बचत आपकी एलिजिबिलिटी पर निर्भर करेगी.

इससेअलग हाल ही में लॉन्च हुई नई 2026 Elevate Facelift पर उम्मीद के मुताबिक बेहद लिमिटेड ऑफर्स मिल रहे हैं. इसके खरीदारों को 30 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस, 4 हजार रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट, 6 हजार रुपये का Honda-टू-Honda एक्सचेंज बोनस और 6 हजार का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा Honda इसकी 18,600 रुपये की कीमत वाली 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पर भी विशेष छूट दे रही है. फिलहाल इस नए फेसलिफ्ट मॉडल पर कोई कैश डिस्काउंट उपलब्ध नहीं है.

पिछले महीने लॉन्च हुआ है नया मॉडल

Honda ने Elevate फेसलिफ्ट को अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया है, और साल 2023 में इसके डेब्यू के बाद से यह इस SUV को मिला पहला बड़ा अपडेट है. इस नए मॉडल में आगे की तरफ कनेक्टेड LED DRLs, नई फ्रंट ग्रिल और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लैंप्स के साथ एक नया और आकर्षक लुक दिया गया है. इसके VX और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं. केबिन के अंदर वायरलेस एंड्रॉ/ड ऑटो और ऐपल कारप्ले सपोर्ट करने वाला 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड व पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स दी गई हैं. इसमें पीछे की तरफ भी वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दी गई हैं. सुरक्षा के मामले में इस एसयूवी को छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और Level-2 ADAS सूट से लैस किया गया है, हालांकि इनमें से कई फीचर्स केवल टॉप वेरिएंट्स तक ही सीमित हैं.

इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. नई Elevate में भी पुराना 1.5-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलता है जो 121PS की पावर और 145Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि इसका मैनुअल वेरिएंट 15.31kmpl और CVT वेरिएंट 16.61kmpl का माइलेज देता है. इस गाड़ी में कोई डीजल या हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है.

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