मंगलवार को दोहा में ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 के दौरान, भारत A की तरफ से खेलते हुए UAE के खिलाफ युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 53 गेंदों में 204 रन बनाकर लिस्ट A क्रिकेट के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. सूर्यवंशी ने सिर्फ 6.3 ओवरों में 28 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क के 2023 में बनाए गए 29 गेंदों के सबसे तेज़ शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यह तो बस शुरुआत थी; उन्होंने 40 गेंदों में 150 रन पूरे किए. पिछले साल बिहार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 59 गेंदों में 150 रन बनाए थे, जिसे उन्होंने इस बार 19 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया.

उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया. इससे पहले का सबसे तेज़ दोहरा शतक 103 गेंदों का था, जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चाड बोवेस ने फोर्ड ट्रॉफी में कैंटरबरी की तरफ से ओटागो के खिलाफ बनाया था. भारत के T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 'X' पर लिखा, "वैभव सूर्यवंशी, अब तुम मेरी प्रेरणा बन गए हो. क्या शानदार खिलाड़ी हो.

अपनी इस पारी के दौरान, सूर्यवंशी ने 7 चौके और 28 छक्के लगाए. लिस्ट A क्रिकेट की एक पारी में किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए छक्कों की यह सबसे बड़ी संख्या है. उन्होंने 2018 में डार्सी शॉर्ट द्वारा बनाए गए 23 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

अंत में वे 204 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वे क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुके थे.

पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की. उन्होंने X पर लिखा, "अद्भुत प्रतिभा! इतनी कम उम्र में दोहरा शतक लगाना, वैभव सूर्यवंशी की निडर सोच और असाधारण क्षमता को दर्शाता है. बड़े सपने देखते रहो और चमकते रहो, युवा चैंपियन!"

मोहम्मद कैफ ने कहा, "सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन और 28 छक्के! वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रिकॉर्ड टूटने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे क्रिकेट का इतिहास फिर से लिख रहे हैं. एक उभरता हुआ सुपरस्टार!" एस. बद्रीनाथ ने कहा, "हाल ही में वैभव सूर्यवंशी जो कर रहे हैं, उसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं. ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करो!"