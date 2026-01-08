1 करोड़ दोपहिया बनाने की खुशी में Suzuki कस्टमर्स को दे रही खास Offers, EMI भी माफ...जल्द उठाएं फायदा

Suzuki भारतीयों की पहली पसंद है और ये इस बात से साबित होता है कि सिर्फ 20 साल में ही कंपनी ने भारत के गुरुग्राम प्लांट से अपनी 1 करोड़ (10 मिलियन) दोपहिया गाड़ियां बना लीं. Suzuki Motorcycle India ने भारत में अपनी शुरुआत साल 2006 में की थी. शुरुआती सालों में कंपनी ने धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई और 2020 में पहली बार 50 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा छुआ. इसके बाद अगले सिर्फ 6 सालों में कंपनी ने और 50 लाख गाड़ियां बनाकर कुल 1 करोड़ यूनिट का आंकड़ा पूरा कर लिया. यह तेज़ी से हुआ विकास बढ़ते ग्राहकों की डिमांड का नतीजा है.

इस खास मौके पर Suzuki Motorcycle India के मैनेजिंग डायरेक्टर केनिची उमेडा ने कहा कि 10 मिलियन यूनिट का आंकड़ा पूरी टीम के लिए गर्व की बात है. यह उपलब्धि ग्राहकों, डीलर पार्टनर्स, सप्लायर्स और कर्मचारियों के भरोसे और सहयोग के बिना संभव नहीं थी. उन्होंने बताया कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मजबूत किया, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाई और गुणवत्ता व भरोसे पर लगातार फोकस किया.

सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर

Suzuki की इस सफलता की कहानी में Suzuki Access 125 की भूमिका सबसे अहम रही है. यह भारत का पहला 125cc स्कूटर था, जिसने इस सेगमेंट को नई पहचान दी. तीन पीढ़ियों से इसने भारतीय परिवारों की जरूरतों के साथ खुद को बदला और तकनीक के मामले में भी आगे बढ़ा. आज यह स्कूटर Suzuki का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है और एक भरोसेमंद फैमिली स्कूटर के रूप में जाना जाता है.

Suzuki Access 125 के अलावा और दोपहिया

Access के अलावा Suzuki के स्कूटर सेगमेंट में Burgman और Avenis शामिल हैं. मोटरसाइकिल सेगमेंट में GIXXER सीरीज़, V-Strom SX और प्रीमियम बाइक्स जैसे GSX-8R, V-Strom 800 DE और Hayabusa ने भी कंपनी की सफलता में बड़ा योगदान दिया है. खासतौर पर भारत में बनी Hayabusa ने प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट को नई ऊंचाई दी. Suzuki की जापानी इंजीनियरिंग, बेहतर माइलेज, आकर्षक डिजाइन और कस्टमर-फर्स्ट सोच ने ब्रांड की लोकप्रियता को लगातार बढ़ाया है.

Suzuki में अब नया क्या?

Suzuki Motorcycle India भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में भी काम कर रही है. कंपनी ने GIXXER SF 250 Flex Fuel के जरिए E85 फ्यूल पर चलने वाली मोटरसाइकिल पेश की है. इसके साथ ही Suzuki ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में e-ACCESS के साथ एंट्री की घोषणा भी की है. आज Suzuki के भारत में 1,200 से ज्यादा टचपॉइंट्स हैं और यहां बनी दोपहिया गाड़ियां 60 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं.

Suzuki का नया ऑफर

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए Suzuki हरियाणा के खरखौदा में अपने दूसरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम कर रही है, जिससे प्रोडक्शन क्षमता और मजबूत होगी. 10 मिलियन यूनिट की खुशी में कंपनी अपने ग्राहकों के लिए लिमिटेड पीरियड ऑफर्स भी लेकर आई है, जिसमें फाइनेंस पर जीरो प्रोसेसिंग फीस, लास्ट EMI माफी, फ्री 10-पॉइंट चेकअप और लेबर चार्ज व एक्सेसरीज़ पर छूट शामिल है.