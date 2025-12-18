Nissan ने अपनी नई 7-सीटर B-MPV का नाम किया रिवील, साथ ही बताई लॉन्च डेट

Nissan की नई गेम चेंजिंग 7-सीटर B-MPV का नाम GRAVITE होगा और इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. GRAVITE को खासतौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह एक 7-सीटर B-MPV कार होगी. GRAVITE को लॉन्च करने के बाद NISSAN मिड-2026 में Tekton SUV और फिर 2027 की शुरुआत में एक नई 7-सीटर C-SUV पेश करेगी.

GRAVITE नाम ‘Gravity' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है संतुलन, मजबूती और आकर्षण. Nissan के मुताबिक कंपनी ऐसी गाड़ियां बनाना चाहती है जो परिवारों को आराम, स्थिरता और बेहतर कनेक्टिविटी का अनुभव दें. GRAVITE उन भारतीय ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो एक ही गाड़ी में स्टाइल, सुविधा और भरोसा चाहते हैं.

GRAVITE का इंटीरियर

GRAVITE का इंटीरियर में केबिन स्पेस को बेहद समझदारी से डिजाइन किया गया है, जिससे आगे बैठने वालों को पहले से बेहतर लेगरूम और हेडरूम मिलता है. इसकी मॉड्यूलर सीटिंग जरूरत के हिसाब से आसानी से बदली जा सकती है, जिससे कभी ज्यादा पैसेंजर तो कभी ज्यादा लगेज के लिए जगह बनाई जा सके. स्मार्ट स्टोरेज ऑप्शन इसे रोजमर्रा की ड्राइव के साथ-साथ लंबे फैमिली ट्रिप, दोनों के लिए कंफर्टेबल बनाते हैं.

GRAVITE का डिजाइन

GRAVITE का C-शेप फ्रंट ग्रिल Nissan की सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज को दिखाता है, जिससे सड़क पर इसे तुरंत पहचाना जा सके. इसकी चौड़ी और मस्कुलर स्टांस इसे एक मजबूत रोड प्रेजेंस देती है. सेगमेंट में पहली बार हुड ब्रांडिंग और खास रियर-डोर बैजिंग इसे और भी अलग पहचान देती है.

कहां बनी है GRAVITE?

Nissan GRAVITE को चेन्नई के Renault-Nissan प्लांट में तैयार किया जाएगा. यानी ये गाड़ी भारतीयों के लिए भारत में ही तैयार की जा रही है. Nissan अपनी लोकल पकड़ के साथ-साथ अपने डीलर नेटवर्क का भी तेजी से विस्तार कर रही है, खासतौर पर टियर-1 और टियर-2 शहरों में. कंपनी को उम्मीद है कि GRAVITE को भी Magnite की तरह शानदार रिप्सॉन्स मिलेगा. क्योंकि दोनों ही Made in India कार हैं.

