Nissan ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड, सिर्फ दिसंबर में ही निर्यात की 13,470 कार

निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड निर्यात के साथ साल 2025 का अंत किया. इस महीने कंपनी ने 13,470 कारों का निर्यात किया - जो बीते 10 सालों में किसी एक महीने में सबसे ज्यादा है. घरेलू बाजार में 1,902 कारों की बिक्री के साथ दिसंबर की कुल बिक्री 15,372 यूनिट्स रही. इस सफलता के बाद अब नए फेज की शुरुआत कंपनी 21 जनवरी 2026 को करेगी, जब नई ऑल-न्यू ग्रेवाइट 7-सीटर बी-एमपीवी को लॉन्च करेगी.

निसान मोटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स के मुताबिक, "2025 निसान मोटर इंडिया के लिए मजबूती का साल रहा. नई निसान मैग्नाइट की सफलता के दम पर हमनें दिसंबर में स्थिर घरेलू बिक्री और रिकॉर्ड निर्यात हासिल किया. अक्टूबर में निसान टेक्टॉन सी-एसयूवी का नाम और डिज़ाइन दिखाया, और दिसंबर में ग्रेवाइट की झलक के साथ हमने अगली ग्रोथ स्टेज की शुरुआत की. 2026 में हम पूरी तैयारी के साथ एक प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करेंगे. हमारी टीम और डीलर पार्टनर्स तैयार हैं - ऐसे मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट्स लाने के लिए जो भारतीय ग्राहकों की जरूरतों से सीधे जुड़ते हैं.”

निसान नए साल में 21 जनवरी को नई ऑल-न्यू ग्रेवाइट 7-सीटर बी-एमपीवी को लॉन्च करेगी. इसके बाद, 4 फरवरी 2026 को निसान टेक्टॉन (5-सीटर सी-एसयूवी) की ग्लोबल झलक पेश की जाएगी. कंपनी की योजना है कि 2027 में 7-सीटर सी-एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा, जिससे हाई ग्रोथ सेगमेंट में निसान की मौजूदगी और मजबूत होगी. ये सभी वाहन मेड-इन-इंडिया होंगे. इनमें से टेक्टॉन और 7-सीटर सी-एसयूवी को ‘वन कार, वन वर्ल्ड' स्ट्रैटेजी के तहत चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा.

निसान का लक्ष्य है कि FY27 के अंत तक देशभर में उसके 250 शोरूम हों. इससे न सिर्फ पहुंच बढ़ेगी, बल्कि ग्राहकों को बेहतर और सुविधाजनक सेवा मिल पाएगी. इसी दिशा में कंपनी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और पंजाब के होशियारपुर में अत्याधुनिक 3एस सेंटर्स शुरू किए हैं.

साल 2025 में कंपनी ने भारत से कुल 12 लाख यूनिट्स के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया. मेड-इन-इंडिया निसान मैग्नाइट को अब 65 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है - जो ‘वन कार, वन वर्ल्ड' रणनीति की सफलता और भारत की ग्लोबल प्रोडक्शन हब के तौर पर बढ़ती भूमिका को दिखाता है. 2020 में लॉन्च के बाद से निसान मैग्नाइट की 2025 में कुल बिक्री 2 लाख यूनिट्स पार कर गई है - जो भारत और दुनिया भर में इसकी मजबूत मांग का प्रमाण है.