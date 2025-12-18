नए साल पर निसान का धमाका, ला रही ये धाकड़ 7 सीटर एसयूवी, कीमत से लेकर फीचर्स सभी हैं कमाल

Nissan Gravite Updates: नया साल आने में कुछ ही दिन बाकि हैं, ऐसे में अगर आप एक शानदार 7 सीटर कार लेने का मूड बना चुके हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल निसान (Nissan) जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी नई 7-सीटर कार निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने हाल ही में इसकी पहली झलक दिखाई और इसके नाम का खुलासा किया है. इस खबर में आपको गाड़ी के फीचर्स से लेकर कीमत के बारे में जानकारी देते हैं.

डिजाइन और लुक

निसान ग्रेवाइट एक सब-4 मीटर एमपीवी (MPV) है. इसका मतलब है कि यह साइज में कॉम्पेक्ट है लेकिन अंदर बैठने के लिए काफी जगह होगी. इसमें शानदार LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) और निसान की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है. बोनट पर बड़े अक्षरों में 'GRAVITE' लिखा है. पीछे की तरफ टेल-लाइट्स और एक क्रोम पट्टी दी गई है जो इसे प्रीमियम लुक देती है. इसमें रूफ रेल्स और नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे.

इंजन और परफॉर्मेंस

ग्रेवाइट में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिल सकता है. यह वही इंजन है जो रेनो ट्राइबर में इस्तेमाल होता है. इस इंजन से 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क मिलती है. साथ ही इसमें ग्राहकों को मैनुअल और AMT (ऑटोमैटिक) दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे.

केबिन और फीचर्स

इस कार को खास तौर पर बड़े परिवारों के लिए बनाया गया है. इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह होगी. इसकी सीटों को जरूरत के अनुसार मोड़ा या हटाया जा सकता है, जिससे ज्यादा सामान रखा जा सके.

फीचर्स

इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट, वायरलेस फोन चार्जर और रियर AC वेंट्स जैसे आधुनिक फीचर्स मिल सकते हैं.

सेफ्टी

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, पार्किंग कैमरा और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत?

निसान इसे जनवरी 2026 में लॉन्च करेगी और मार्च 2026 तक यह शोरूम में आ सकती है. वहीं, कीमत की बात करें तो इसकी अनुमानित शुरुआती कीमत 6 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है.