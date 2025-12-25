1 जनवरी 2026 से महंगी हो रही हैं इस कंपनी की कार, 30 हज़ार तक बढ़ जाएंगे दाम

Nissan Motor India ने भारत में अपनी कारों की कीमतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. कंपनी नए साल यानी जनवरी 2026 से अपने पूरे मॉडल पोर्टफोलियो की कीमतों में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने जा रही है. यह बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी और अलग-अलग वेरिएंट व स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इनमें फर्क देखने को मिलेगा. फिलहाल भारतीय बाजार में Nissan की एकमात्र कार Magnite है, इसलिए इस कीमत बढ़ोतरी का सीधा असर इसी कॉम्पैक्ट SUV पर पड़ेगा.

Nissan Magnite की मौजूदा कीमत

इस समय Nissan Magnite की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.61 लाख रुपये से शुरू होकर 10.75 लाख रुपये तक जाती हैं. कीमतों में बताई गई 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के बाद एंट्री-लेवल Magnite VISIA MT, जिसकी मौजूदा कीमत 5,61,643 रुपये है, उसमें करीब 15 से 17 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में इसकी नई कीमत लगभग 5.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक पहुंच सकती है.

वहीं दूसरी तरफ, टॉप वेरिएंट Magnite TEKNA+ Turbo CVT Dual Tone, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 10.90 लाख रुपये है, उसमें 30 से 32 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके बाद इस वेरिएंट की कीमत लगभग 11.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है.

बता दें, इससे पहले 2025 में Nissan ने Magnite की कीमतों में बड़ी कटौती की थी. उस समय GST बेनिफिट का फायदा ग्राहकों को दिया गया था, जिससे कुछ वेरिएंट्स की कीमतें लगभग 1 लाख रुपये तक कम हो गई थीं. अब एक बार फिर कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी है.

2026 में आ रही है नई MPV

नए मॉडल्स की बात करें तो कंपनी 2026 की शुरुआत में सबसे पहले एक कॉम्पैक्ट MPV लॉन्च करेगी, जिसका नाम Gravite है. यह कार मार्च 2026 तक डीलरशिप्स पर पहुंच सकती है. वहीं, Nissan की तीसरी नई कार 2027 में लॉन्च होने वाली एक सात-सीटर SUV होगी. फिलहाल इस गाड़ी को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बड़ी फैमिली और SUV पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी.