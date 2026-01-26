विज्ञापन
विशेष लिंक

आ गई नई 2026 Renault Duster, जानें कीमत, फीचर्स और डिलीवरी के बारे में, बोलेंगे- यही तो चाहिए

Renault Duster 2026 Launch: ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए कंपनी इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दे रही है.

Read Time: 3 mins
Share
आ गई नई 2026 Renault Duster, जानें कीमत, फीचर्स और डिलीवरी के बारे में, बोलेंगे- यही तो चाहिए
  • रेनॉल्ट डस्टर 2026 में नया मस्कुलर और बोल्ड डिजाइन लेकर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है
  • नई डस्टर में प्रीमियम डैशबोर्ड, लेदरेट सीटें, 3-स्पोक स्टीयरिंग और डुअल डिजिटल डिस्प्ले मिलेंगे
  • पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स उपलब्ध होंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Renault Duster 2026 Launch: भारत में जिस गाड़ी ने एसयूवी की शुरूआत की थी, उसने एक बार फिर सड़कों पर वापसी की है. 26 जनवरी को इस किंग की वापसी उन कई ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, जो दमदार एसयूवी का इंतजार कर रहे थे. हमारी बात से आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है रेनो डस्टर की.

भारतीय सड़कों पर कभी राज करने वाली कॉम्पैक्ट SUV रेनो डस्टर एक बार फिर अपने नए अवतार में लौट आई है. साल 2022 में विदा लेने के बाद, एक बार फिर यह पॉपुलर एसयूवी अपनी धाक मार्केट में जमाएगी. ऐसे में जानिए नई डस्टर की वो खास बातें जो इसे गेम चेंजर बना सकती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

1. Renault Duster 2026 का शानदार लुक

नई डस्टर का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और बोल्ड है. इसमें पतली LED DRLs, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स के साथ बड़े बंपर दिए हैं, जो इसे एक माचो लुक देते हैं. साथ ही इसके बड़े अलॉय व्हील्स इसे सड़कों पर शानदार प्रेजेंस देंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

2. कमाल का केबिन 

सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी डस्टर (Renault Duster 2026) अब हाई-टेक हो गई है. इसमें प्रीमियम डैशबोर्ड, सॉफ्ट-टच मटेरियल और लेदरेट सीटें मिलेंगी. 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डुअल डिजिटल डिस्प्ले इसके इंटीरियर को मॉडर्न बनाते हैं.

क्या है खास

  • ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम
  • एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल
  • 360 डिग्री अराउंड व्यू 3D कैमरा
  • इलेक्ट्रिक पैनोरमिक सनरूफ
  • इलेक्ट्रिक पावर्ड टेलगेट
  • प्री-बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू
  • कीमतें मार्च के बीच में बताई जाएंगी
  • डिलीवरी अप्रैल के बीच में शुरू होगी
  • हाइब्रिड इंजन दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा
new renault duster 2026 india launch

new renault duster 2026 india launch

3. अब सनरूफ का भी लें मजा

ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए कंपनी इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दे रही है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी मिल रहे हैं.

4. ऑफ-रोडिंग के लिए पावरफुल इंजन

नई डस्टर में 1.3-लीटर टर्बो Tce इंजन मिल रहा है, जो 160 PS की पावर देगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें AWD (All-Wheel Drive) का ऑप्शन भी मिल रहा है, जिसके जरिए इसे खराब रास्तों पर भी बेहद आसानी से चलाया जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

कीमत और मुकाबला

नई डस्टर की शुरुआती कीमत के बारे में अभी कंपनी ने ऐलान नहीं किया है. मार्च के बीच में प्राइस के बारे में बताया जाएगा. वहीं बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी बड़ी गाड़ियों से होगा.

यह भी पढ़ें- Punch Facelift vs Nexon: नई पंच या नेक्सन, कौन सी लें? यहां दूर करें हर कंफ्यूजन

यह भी पढ़ें- Mahindra XUV 7XO की डिलीवरी शुरू, अब सनरूफ नहीं 'आसमान' साथ चलेगा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Renault Duster, Duster 2026, New Renault Duster India, Renault Duster Launch
Get App for Better Experience
Install Now