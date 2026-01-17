विज्ञापन
Punch Facelift vs Nexon: नई पंच या नेक्सन, कौन सी लें? यहां दूर करें हर कंफ्यूजन

Tata Punch Facelift vs Tata Nexon: टाटा पंच में अब 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा मजेदार बनाता है.

Tata Punch Facelift vs Tata Nexon: टाटा मोटर्स का नाम जब भी आप सुनते हैं तो आपको भरोसा और विश्वास की बातें याद आती होंगी. ऑटोमोबाइल बाजार में टाटा ने अपनी बादशाहत कायम रखी है. हाल ही में लॉन्च हुई टाटा पंच फेसलिफ्ट ने मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हलचल मचा दी है. लेकिन अब ग्राहकों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या पंच के टॉप मॉडल पर दांव लगाया जाए या थोड़े पैसे और बढ़ाकर टाटा नेक्सन ले ली जाए. अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये खबर ध्यान से पढ़िएगा.

दोनों गाड़ियों की कीमत, फीचर्स, पावर से लेकर स्पेस के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार फैसला ले सकें.

बजट या प्रीमियम?

नई टाटा पंच फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत सिर्फ 5.59 लाख रुपये है, जबकि नेक्सन की शुरुआत 7.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से होती है. पंच का टॉप वेरिएंट लगभग 10.54 लाख रुपये तक जाता है. यहां ये नोट करने वाली बात है कि नेक्सन के कुछ मिड-वेरिएंट्स और पंच के टॉप-वेरिएंट्स की कीमत आपस में टकरा रही हैं.

फीचर्स

टाटा ने नई पंच फेसलिफ्ट को फीचर्स से लबालब भर दिया है. अब इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन और वायरलेस एंड्राइड ऑटो/ऐपल कार प्ले,  360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ सनरूफ और वायरलेस चार्जर मिल रहा है.

वहीं, नेक्सन में अभी भी कुछ मामलों में आगे है. इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और लेवल-1 ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं, जो इसे लग्जरी फील देते हैं.

पावर और परफॉरमेंस

टाटा पंच में अब 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा मजेदार बनाता है. साथ ही इसका सीएनजी एएमटी वर्जन उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो बचत और आराम दोनों चाहते हैं.

टाटा नेक्सन में अगर आप डीजल इंजन के शौकीन हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. साथ ही नेक्सन का DCT गियरबॉक्स हाइवे ड्राइविंग पर मजेदार बनाती है.

स्पेस

नेक्सन चौड़ाई और व्हीलबेस के मामले में पंच से बड़ी है, जिसका मतलब कि पिछली सीट पर तीन लोग ज्यादा आराम से बैठ सकते हैं. हालांकि, पंच की हाइट नेक्सन के बराबर ही है, जिससे इसे एक तगड़ा एसयूवी स्टांस' मिलता है.

किसे खरीदें?

आपका बजट कम है, आप शहर में ड्राइव करते हैं और आपको कम कीमत में 360-डिग्री कैमरा और सनरूफ जैसे मॉडर्न फीचर्स चाहिए तो पंच फेसलिफ्ट की तरफ जाएं. वहीं, आपको फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, लंबी दूरी तय करनी है और आप पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स के लिए 2 से 3 लाख खर्च कर सकते हैं. तो फिर नेक्सन को अपने घर ले आईए.

