नई Renault Duster का नहीं कर सकते इंतजार? तो जरा इन 5 धाकड़ एसयूवी पर मारें नजर

एसयूवी की किंग कही जाने वाली नई रेनो डस्टर वापस आ गई है. भारत में इसकी बुकिंग 21 हजार के टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है. पर अगर आप इसे सड़कों पर दौड़ना चाहते हैं, तो अप्रैल 2026 तक का इतंजार करना होगा. अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें इंतजार पसंद नहीं, तो मार्केट में 5 ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो डस्टर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं. यहीं नहीं आप आज ही उन्हें अपने घर ला सकते हैं. इस खबर में बताते हैं उन धुरंधर गाड़ियों के बारे में.

अगर आप डस्टर के पुराने फैन हैं और नए हाइब्रिड इंजन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो फिर अप्रैल तक का इंतजार करना बनता है. लेकिन अगर आपको आज ही नई एसयूवी की चाबी चाहिए, तो खबर में बताईं हुईं गाड़ियों पर दांव लगा सकते हैं.

hyundai creta 2026

1. हुंडई क्रेटा

क्रेटा का मतलब फीचर्स की भरमार. इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ, ADAS लेवल 2 और वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई बड़ी खूबियां मिल रही हैं. साथ ही यह गाड़ी आज भी लोगों की पहली पसंद है. ऐसे में अगर आपको स्टाइल और रीसेल वैल्यू चाहिए, तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

kia seltos

2. किया सेल्टोस

अगर डस्टर का मस्कुलर लुक आपको पसंद है तो सेल्टोस का बैड-ऐस डिजाइन भी आपको इम्प्रेस करेगा. एयरबैग्स, ADAS जैसे बड़ी सेफ्टी फीचर्स के साथ यह गाड़ी मार्केट में आई है. इतना ही नहीं 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इसे जबरदस्त स्पीड देता है.

3. मारुति ग्रांड विटारा

बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों बीच मारुति सुजुकी कमाल की गाड़ी लेकर आई है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को देखकर ग्राहक ग्रैंड विटारा की ओर देख रहे हैं. दरअसल कंपनी ने कहा है कि गाड़ी की स्ट्रांग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी 27 kmpl तक का माइलेज दे सकती है. यानी यह भरोसेमंद भी है और किफायती भी.

4. महिंद्रा एसयूवी 700

अगर आपको डस्टर से भी बड़ी और ज्यादा स्पेस वाली गाड़ी चाहिए, तो XUV700 एक कमाल का ऑप्शन साबित हो सकता है.वहीं, इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम और लग्जरी फील इसे प्रीमियम सेगमेंट के करीब ले जाता है.

5. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, यह गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग-टर्म रिलायबिलिटी और शानदार ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी सर्च कर रहे हैं.

